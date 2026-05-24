В Ленинградской области 25 мая ожидается облачная погода с прояснениями.
В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, а днем местами ожидаются ливни и грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами порывы сильного. Температура воздуха ночью составит +7…+12°С, днем — +13…+18°С.
С 1 июня некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии
Прибавку получат граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, получатели первой группы инвалидности, а также те, кто подал заявление на перерасчет в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
Для граждан, отметивших 80-летие в мае, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет увеличена вдвое — с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля. Кроме того, им будет назначена ежемесячная надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля. Общая сумма прибавки составит 10 998,55 рубля.