С начала июня ряд категорий пенсионеров получат прибавку к пенсии.

Прибавку получат граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, получатели первой группы инвалидности, а также те, кто подал заявление на перерасчет в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Для граждан, отметивших 80-летие в мае, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет увеличена вдвое — с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля. Кроме того, им будет назначена ежемесячная надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля. Общая сумма прибавки составит 10 998,55 рубля.

По словам Говырина, часть доплат Социальный фонд начислит автоматически. В некоторых случаях пенсионерам потребуется подать заявление и предоставить документы.