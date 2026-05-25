Роспотребнадзор рассказал, какие опасные инфекции можно подхватить в лесу и на даче

В лесах Ленинградской области, парках пригородов Санкт-Петербурга и на дачных участках можно встретить переносчиков опасных инфекций. Об этом напомнили в региональном Роспотребнадзоре и рассказали о том, что переносят животные и насекомые.

  • Среди наиболее опасных переносчиков — иксодовые клещи, пик активности которых приходится на весенне-летний сезон. Они могут передавать болезнь Лайма, вирусный клещевой энцефалит и другие инфекции. Без своевременного лечения возможны поражения суставов, сердца и нервной системы.

  • Комары опасны не только аллергическими реакциями, но и могут переносить туляремию и дирофиляриоз. Дети особенно уязвимы из-за нежной кожи.

  • Рыжие полевки и мыши являются переносчиками геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Заразиться можно через вдыхание зараженной пыли, например, во время уборки загородного дома или работы с сеном, помеченным выделениями зверьков.

  • Слепни и мухи-жигалки, обитающие рядом с водоемами и пастбищами, могут передавать туляремию. Укусы этих насекомых болезненны, а заболевание опасно внезапным резким повышением температуры и воспалением лимфатических узлов.

  • Водяные крысы и ондатры могут быть источником лептоспироза — заболевания, поражающего печень и мышцы. Инфекция передается через воду из открытых источников, где обитают эти грызуны.

Роспотребнадзор рекомендует при походах в лес носить светлую одежду, полностью закрывающую тело, и применять средства от насекомых. Проводите влажную уборку на даче после зимы в маске и перчатках, применяйте дезинфицирующие средства. Храните продукты в местах, куда не могут добраться грызуны. Если после укуса насекомого у вас поднялась температура, появилась головная боль или необычные пятна на коже, срочно обратитесь к врачу.

Для души Новости Главное

Дрозденко приглашает полюбоваться красотами Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал в соцсетях новые кадры и пожелал жителям региона хорошей недели.

В своем обращении он подчеркнул красоту природных мест в Ленинградской области, таких как озеро Вуокса, река Волхов, Онежское и Гусиное озера.

«Все это живописные и безмятежные места. Где от красоты природы сами собой рождаются мысли, о которых в городе даже не вспомнишь», - отметил губрнатор.

