ФСБ, МВД РФ и СК пресекли деятельность преступной группы, организовавшей незаконное получение лицензий на золотодобычу в Забайкальском крае.
По данным пресс-службы УФСБ по СПб и ЛО, представители территориальных органов за взятки согласовывали заявки на получение заключений экспертиз для золотодобывающих предприятий. Также они обеспечивали выдачу положительных экспертных заключений для отдельных аффилированных компаний, при этом обращения других недропользователей отклоняли. Оценочная стоимость разведанных запасов золота на участках составляет 1,5 млрд руб.
Задержания, обыски и другие следственные действия прошли в Чите, Петербурге и Благовещенске. Возбуждены уголовные дела о получении взятки и даче взятки. У фигурантов изъято 27 млн руб., полученные от представителей золотодобывающих компаний за общее покровительство. Следствие продолжается.