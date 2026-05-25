В Петербурге прошли обыски по делу о незаконной на золотодобыче в Забайкалье

ФСБ, МВД РФ и СК пресекли деятельность преступной группы, организовавшей незаконное получение лицензий на золотодобычу в Забайкальском крае.

Видео: пресс-служба УФСБ по СПб и ЛО.

По данным пресс-службы УФСБ по СПб и ЛО, представители территориальных органов за взятки согласовывали заявки на получение заключений экспертиз для золотодобывающих предприятий. Также они обеспечивали выдачу положительных экспертных заключений для отдельных аффилированных компаний, при этом обращения других недропользователей отклоняли. Оценочная стоимость разведанных запасов золота на участках составляет 1,5 млрд руб.

Задержания, обыски и другие следственные действия прошли в Чите, Петербурге и Благовещенске. Возбуждены уголовные дела о получении взятки и даче взятки. У фигурантов изъято 27 млн руб., полученные от представителей золотодобывающих компаний за общее покровительство. Следствие продолжается.

Новости Происшествия

В больнице рассказали о состоянии облитой кислотой петербурженки

Девушка была госпитализирована с жуткими ожогами, порезами и огнестрельным ранением после встречи с бывшим возлюбленным.

Жительница Петербурга, которую бывший возлюбленный облил кислотой, находится в тяжелом состоянии в ожоговой реанимации. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, куда госпитализировали пострадавшую. 

По имеющейся информации, у 27-летней девушки диагностировали химические ожоги конечностей, груди, шеи и головы II и III степени. Также в результате попадания кислоты у пациентки зафиксирован химический ожог конъюнктивы IV степени, химический ожог роговицы III степени и химический ожог век I степени. Более того, при осмотре медики обнаружили на теле петербурженки многочисленные резаные раны кисти и травму коленных суставов, в том числе сквозное огнестрельное ранение.

Напомним, вечером 23 мая в квартире одного из домов по Железноводской улице мужчина во время конфликта облил потерпевшую кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанес ей ножевые ранения. Позже злоумышленника задержали и возбудили против него уголовно дело. Суд отправил фигуранта в СИЗО на два месяца.

