В Тихвинском районе Ленобласти проводили в последний путь земляка Кирилла Лаврова, погибшего на СВО. Ему был 31 год.

Гражданская панихида и отпевание прошли в часовне Всех Святых. Бойца похоронили под залпы почетного караула на Тихвинском новом городском кладбище.

Кирилл родился в Тихвине, окончил школу №651 в Колпино, а затем получил профессию столяра строительного в профессиональном училище Петербурга. Работал на предприятиях Петербурга и Ленобласти. В октябре 2024 года Кирилл Лавров заключил контракт с Минобороны. Он погиб 30 декабря 2024 года.