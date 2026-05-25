Главная / Новости / В Тихвине простились с погибшим на СВО Кириллом Лавровым

Новости СВО

В Тихвине простились с погибшим на СВО Кириллом Лавровым

В Тихвинском районе Ленобласти проводили в последний путь земляка Кирилла Лаврова, погибшего на СВО. Ему был 31 год.

Он погиб 30 декабря 2024 года. Ему был 31 год.
Фото: администрация Тихвинского района

Гражданская панихида и отпевание прошли в часовне Всех Святых. Бойца похоронили под залпы почетного караула на Тихвинском новом городском кладбище.

Кирилл родился в Тихвине, окончил школу №651 в Колпино, а затем получил профессию столяра строительного в профессиональном училище Петербурга. Работал на предприятиях Петербурга и Ленобласти. В октябре 2024 года Кирилл Лавров заключил контракт с Минобороны. Он погиб 30 декабря 2024 года.

Новости Происшествия

В больнице рассказали о состоянии облитой кислотой петербурженки

Девушка была госпитализирована с жуткими ожогами, порезами и огнестрельным ранением после встречи с бывшим возлюбленным.

Жительница Петербурга, которую бывший возлюбленный облил кислотой, находится в тяжелом состоянии в ожоговой реанимации. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, куда госпитализировали пострадавшую. 

По имеющейся информации, у 27-летней девушки диагностировали химические ожоги конечностей, груди, шеи и головы II и III степени. Также в результате попадания кислоты у пациентки зафиксирован химический ожог конъюнктивы IV степени, химический ожог роговицы III степени и химический ожог век I степени. Более того, при осмотре медики обнаружили на теле петербурженки многочисленные резаные раны кисти и травму коленных суставов, в том числе сквозное огнестрельное ранение.

Напомним, вечером 23 мая в квартире одного из домов по Железноводской улице мужчина во время конфликта облил потерпевшую кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанес ей ножевые ранения. Позже злоумышленника задержали и возбудили против него уголовно дело. Суд отправил фигуранта в СИЗО на два месяца.

