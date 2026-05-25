Председатель партии назвал недопустимым попытки спрятать политический статус кандидатами.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев обратился к участникам предварительного голосования (ПГ). Как подчеркнул политический деятель, членство в партии и следование ее принципам является обязательным для участия в выборах от фракции.

«Это наша принципиальная позиция и показатель честности перед избирателями. Если кандидат решил идти в Госдуму под флагом Единой России, то он должен подтвердить серьезность своих намерений. Показать, что не просто использует возможности партии, её статус и опыт, но и разделяет её ценности, идеологию и ответственность перед людьми. Это условие обязательно для всех. Попытки спрятать политический статус будут жёстко пресекаться», — заявил Дмитрий Медведев.

В Ленинградской области на ПГ зарегистрировались 433 кандидата. При этом у избирателей есть возможность заранее ознакомиться с их проектами и идеями.

«Кто именно пойдёт на эти выборы решается не где-то в кабинетах, решение — за жителями области», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава 47-го региона уверен, что это честный и справедливый подход, поскольку сильная команда начинается с доверия жителей.