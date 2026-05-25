Дмитрий Медведев: кандидаты от "Единой России" должны подтвердить серьезность своих намерений

Дмитрий Медведев: кандидаты от "Единой России" должны подтвердить серьезность своих намерений

Председатель партии назвал недопустимым попытки спрятать политический статус кандидатами.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев обратился к участникам предварительного голосования (ПГ). Как подчеркнул политический деятель, членство в партии и следование ее принципам является обязательным для участия в выборах от фракции.

«Это наша принципиальная позиция и показатель честности перед избирателями. Если кандидат решил идти в Госдуму под флагом Единой России, то он должен подтвердить серьезность своих намерений. Показать, что не просто использует возможности партии, её статус и опыт, но и разделяет её ценности, идеологию и ответственность перед людьми. Это условие обязательно для всех. Попытки спрятать политический статус будут жёстко пресекаться», — заявил Дмитрий Медведев.

В Ленинградской области на ПГ зарегистрировались 433 кандидата. При этом у избирателей есть возможность заранее ознакомиться с их проектами и идеями. 

«Кто именно пойдёт на эти выборы решается не где-то в кабинетах, решение — за жителями области», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

Глава 47-го региона уверен, что это честный и справедливый подход, поскольку сильная команда начинается с доверия жителей.

"Переполнило чашу терпения": ВС РФ начинают нанесение ударов по предприятиям ВПК и центрам принятия решений в Киеве

Российская армия приступает к последовательному нанесению системных ударов по объектам украинского ВПК и центрам принятия решений в Киеве в ответ на теракт ВСУ в Старобельске. Об этом заявили в МИД РФ.

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением после террористической атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. В ответ на теракт Вооруженные силы РФ начинают последовательные удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса и центрам принятий решений в Киеве.

«Хунта Зеленского и её западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир своё грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Налицо прямое попрание Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенции о правах ребёнка 1989 года и ряда других значимых международных актов», — заявили в российском МИД.

Как подчеркнули в дипведомстве, террористическая атака по колледжу, где находились дети, «переполнило чашу терпения». Российская армия приступает к нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в украинской столице, в том числе места «проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение». Также ударам будут подвержены центры принятия решений и командные пункты.

«В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского», — добавили в МИД РФ.

Ранее президент России Владимир Путин осудил киевский режим за удар по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики, где находились студенты. В результате трагедии погиб 21 учащийся. В ответ на террористическую атаку ВСУ российские войска нанесли массированный удар по различным военным объектам на территории Украины, в том числе баллистическими ракетами «Орешник».

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

