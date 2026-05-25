Какой водой нужно поливать огурцы и помидоры, и почему это важно: отвечает агроном

Новости Социум

Какой водой нужно поливать огурцы и помидоры, и почему это важно: отвечает агроном

Правильный полив — основа урожая. Однако каждая культура требует индивидуального подхода к температурному режиму воды.

Агроном Людмила Шубина раскрыла хитрости грамотного ухода за помидорами и огурцами, подчеркнув, что качество урожая напрямую зависит от правильной организации полива. 

По словам эксперта, летом нет острой необходимости подогревать воду из скважины для полива огорода. Исключение — огурцы, чья корневая система отличается особой чувствительностью. 

Для тепличных помидоров оптимальным считается обильный полив раз в неделю из расчета 5–10 литров под куст. Важно избегать попадания влаги на нижние листья и проводить процедуру либо рано утром, либо после 18:00. 

Огурцы, напротив, требуют более частого увлажнения — не менее двух раз в неделю по 5–10 литров на растение. Недостаток влаги у этой культуры проявляется особенно сильно: плоды начинают горчить, скручиваться и терять упругость, а листья желтеют. 

Кроме того, сухой воздух в теплице провоцирует появление паутинного клеща, поэтому огурцам необходимо еженедельное дождевание по листу. Также стоит помнить, что интенсивный полив вымывает азот из почвы, поэтому растению необходима подкормка каждые 10 дней.

Новости Социум

На 12 трассах Ленобласти ограничат движение 26 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», во вторник при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 13,41 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 35 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 637-640 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, заливка открытых швов и трещин а/б покрытия битумной мастикой;

км 603-633 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, выправка Г-образных опор.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 500-530 ограничение скорости движения в направлении г. Тихвина с 08:00 до 19:00, ремонт силового барьерного ограждения выборочно.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 100-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

км 65-101 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления  с 08:00 до 19:00, замена водоотводных лотков и быстротоков вручную;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 8-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 45-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, проливка швов в а/б покрытии.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 0-29 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена и установка сигнальных столбиков;

км 1-5 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 47 (площадки отдыха), км 72-78 в оба направления ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка а/б покрытия;

км 72-74 в сторону СПБ, км 76-77 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров вручную;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 123-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 34-49-34 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса (обочина) с 05:00 до 17:00, обработка обочины гербицидами от нежелательной растительности.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая очистка и мойка разделительной полосы, с вывозом;

км 31-99-31 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса (обочина) с 08:00-17:00, скашивание травы механическим способом на обочине;

км 2,4,8,11,125,123,112, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, устранение деформации а/б покрытия.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 26-54 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ).;

км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, ремонт дорожных знаков на Г-опоре.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 31-55-31 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая очистка краевой полосы от пыли и грязи, с вывозом;

км 55-48-55 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса закрыта, с 08:00 до 17:00, устранение размывов, очистка водоотводных лотков, с установкой схемы ОДД;

км 55-31-55 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса (обочина) с 08:00-17:00, скашивание травы механическим способом на обочине;

км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса (обочина) с 08:00-17:00, скашивание травы механическим способом на обочине;

км 133-99-133 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса (обочина) с 08:00 до 17:00, обработка обочины гербицидами от нежелательной растительности.

