Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», во вторник при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 13,41 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 35 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 637-640 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, заливка открытых швов и трещин а/б покрытия битумной мастикой;

км 603-633 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, выправка Г-образных опор.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 500-530 ограничение скорости движения в направлении г. Тихвина с 08:00 до 19:00, ремонт силового барьерного ограждения выборочно.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 100-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

км 65-101 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена водоотводных лотков и быстротоков вручную;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 8-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 45-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, проливка швов в а/б покрытии.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 0-29 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена и установка сигнальных столбиков;

км 1-5 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 47 (площадки отдыха), км 72-78 в оба направления ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка а/б покрытия;

км 72-74 в сторону СПБ, км 76-77 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров вручную;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 123-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 34-49-34 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса (обочина) с 05:00 до 17:00, обработка обочины гербицидами от нежелательной растительности.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая очистка и мойка разделительной полосы, с вывозом;

км 31-99-31 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса (обочина) с 08:00-17:00, скашивание травы механическим способом на обочине;

км 2,4,8,11,125,123,112, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, устранение деформации а/б покрытия.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 26-54 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ).;

км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, ремонт дорожных знаков на Г-опоре.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 31-55-31 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая очистка краевой полосы от пыли и грязи, с вывозом;

км 55-48-55 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса закрыта, с 08:00 до 17:00, устранение размывов, очистка водоотводных лотков, с установкой схемы ОДД;

км 55-31-55 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса (обочина) с 08:00-17:00, скашивание травы механическим способом на обочине;

км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса (обочина) с 08:00-17:00, скашивание травы механическим способом на обочине;

км 133-99-133 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса (обочина) с 08:00 до 17:00, обработка обочины гербицидами от нежелательной растительности.