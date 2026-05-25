Рождение третьих и последующих детей в Ленобласти выросло на 4,7% с начала года

На аппаратном совещании в правительстве Ленинградской области председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачёва доложила о положительной динамике рождаемости.

С начала года в регионе фиксируется увеличение общего числа рождений третьих и последующих детей — рост составил 4,69 процента.

Кроме того, все женщины, находившиеся под патронажем и получившие меры социальной поддержки за счёт средств областного бюджета, зарегистрировали рождение ребёнка именно на территории Ленинградской области.

Депутаты Ленобласти приняли изменения в Социальный кодекс: поддержка многодетных семей расширена
На 82-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области, которое прошло 29 апреля, парламентарии поддержали в первом и третьем чтениях ряд п...
29.04.2026
401

В 2025 году Ленинградская область продолжила курс на всестороннюю социальную поддержку жителей и модернизацию основных сервисов. Регион отметился целым рядом значимых нововведений: от запуска проекта ЕКП «Ленинградская» до обновления системы госуслуг и расширения мер помощи семьям. Одновременно с этим активно развивалась инфраструктура, совершенствовались программы для разных возрастных групп, а местные инициативы получали признание на федеральном уровне. Подробно рассказываем, какая социальная помощь ленинградцам появилась в 2025 году.

Новости outside Главное СВО

"Переполнило чашу терпения": ВС РФ начинают нанесение ударов по предприятиям ВПК и центрам принятия решений в Киеве

Российская армия приступает к последовательному нанесению системных ударов по объектам украинского ВПК и центрам принятия решений в Киеве в ответ на теракт ВСУ в Старобельске. Об этом заявили в МИД РФ.

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением после террористической атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. В ответ на теракт Вооруженные силы РФ начинают последовательные удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса и центрам принятий решений в Киеве.

«Хунта Зеленского и её западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир своё грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Налицо прямое попрание Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенции о правах ребёнка 1989 года и ряда других значимых международных актов», — заявили в российском МИД.

Как подчеркнули в дипведомстве, террористическая атака по колледжу, где находились дети, «переполнило чашу терпения». Российская армия приступает к нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в украинской столице, в том числе места «проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение». Также ударам будут подвержены центры принятия решений и командные пункты.

«В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского», — добавили в МИД РФ.

Ранее президент России Владимир Путин осудил киевский режим за удар по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики, где находились студенты. В результате трагедии погиб 21 учащийся. В ответ на террористическую атаку ВСУ российские войска нанесли массированный удар по различным военным объектам на территории Украины, в том числе баллистическими ракетами «Орешник».

