Трое жителей региона обвиняются в мошенничестве с получением государственных выплат.
Следственный комитет по Ленинградской области завершил расследование уголовного дела в отношении преступной группы, обвиняемой в мошенничестве.
По версии следствия, злоумышленники с целью хищения единовременных выплат заключили контракты с Минобороны РФ. Фигуранты предоставили в ведомство пакет документов, содержащих ложные сведения.
После получения выплат из областного бюджета обвиняемые так и не явились на сборные пункты для отправки к месту службы, а полученные средства потратили по своему усмотрению. Поддержку при задержании злоумышленников оказывало Управление ФСБ России по Ленинградскому военному округу.
«В настоящее время по делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает Следком.