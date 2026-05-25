В Ленобласти преступная группа пойдет под суд за хищение выплат при заключении контракта

Трое жителей региона обвиняются в мошенничестве с получением государственных выплат.

Следственный комитет по Ленинградской области завершил расследование уголовного дела в отношении преступной группы, обвиняемой  в мошенничестве.

По версии следствия, злоумышленники с целью хищения единовременных выплат заключили контракты с Минобороны РФ. Фигуранты предоставили в ведомство пакет документов, содержащих ложные сведения.

После получения выплат из областного бюджета обвиняемые так и не явились на сборные пункты для отправки к месту службы, а полученные средства потратили по своему усмотрению. Поддержку при задержании злоумышленников оказывало Управление ФСБ России по Ленинградскому военному округу. 

«В настоящее время по делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает Следком.

В больнице рассказали о состоянии облитой кислотой петербурженки

Девушка была госпитализирована с жуткими ожогами, порезами и огнестрельным ранением после встречи с бывшим возлюбленным.

Жительница Петербурга, которую бывший возлюбленный облил кислотой, находится в тяжелом состоянии в ожоговой реанимации. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, куда госпитализировали пострадавшую. 

По имеющейся информации, у 27-летней девушки диагностировали химические ожоги конечностей, груди, шеи и головы II и III степени. Также в результате попадания кислоты у пациентки зафиксирован химический ожог конъюнктивы IV степени, химический ожог роговицы III степени и химический ожог век I степени. Более того, при осмотре медики обнаружили на теле петербурженки многочисленные резаные раны кисти и травму коленных суставов, в том числе сквозное огнестрельное ранение.

Напомним, вечером 23 мая в квартире одного из домов по Железноводской улице мужчина во время конфликта облил потерпевшую кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанес ей ножевые ранения. Позже злоумышленника задержали и возбудили против него уголовно дело. Суд отправил фигуранта в СИЗО на два месяца.

