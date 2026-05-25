Братские захоронения у памятного места благоустроят и приведут к единому мемориальному стилю.

По инициативе депутата Госдумы Ольги Занко Ленинградская область выделила средства на благоустройство воинских захоронений, расположенных вблизи мемориала «Синявинские высоты».

Ранее жители Кировского округа обратились к зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества во время ее рабочей поездки в регион с просьбой привести в порядок братские могилы. До недавнего времени захоронения оставались вне границ объекта культурного наследия. Парламентарий поддержала инициативу. По итогам обращения правительство Ленобласти включило необходимые работы в план финансирования на 2026–2027 годы.

«На Синявинских высотах захоронены останки более 27 тысяч защитников Отечества, а поисковые отряды продолжают находить павших бойцов и с воинскими почестями предавать их земле, появляются новые захоронения. Сюда приезжают ленинградцы, гости нашего региона, родственники павших бойцов. Важно привести к единому мемориальному стилю и те захоронения, которые не входят в границы объекта культурного наследия. Это наша память, наша благодарность, наше уважение к поколению победителей, к тем, кто пожертвовал жизнью ради нашего настоящего. Благодарю за поддержку этой инициативы», –– отметила Ольга Занко.

Парламентарий также подчеркнула, что сохранение исторической памяти, поддержка поискового движения, а также уход за памятниками и воинскими захоронениями – важная часть народной программы партии «Единая Россия» и системной работы по увековечению подвига защитников Отечества.

Вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой подтвердил, что работы на объекте будут вестись комплексно.

«Мы видим важность этого обращения и полностью разделяем необходимость комплексного подхода к сохранению памяти. На 2026–2027 годы на мемориале «Синявинские высоты» запланированы очередные реставрационные работы, и мы предусмотрим дополнительное финансирование на благоустройство этих братских захоронений. Это наш долг перед павшими героями и их потомками», — заявил Владимир Цой.