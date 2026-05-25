weather 11.8°
$ 71.55
85.45

Главная / Новости / Ольга Занко поспособствовала финансированию благоустройства братских захоронений в районе «Синявинских высот»

Новости Социум

Ольга Занко поспособствовала финансированию благоустройства братских захоронений в районе «Синявинских высот»

Братские захоронения у памятного места благоустроят и приведут к единому мемориальному стилю.

По инициативе депутата Госдумы Ольги Занко Ленинградская область выделила средства на благоустройство воинских захоронений, расположенных вблизи мемориала «Синявинские высоты».

Ранее жители Кировского округа обратились к зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества во время ее рабочей поездки в регион с просьбой привести в порядок братские могилы. До недавнего времени захоронения оставались вне границ объекта культурного наследия. Парламентарий поддержала инициативу. По итогам обращения правительство Ленобласти включило необходимые работы в план финансирования на 2026–2027 годы.

«На Синявинских высотах захоронены останки более 27 тысяч защитников Отечества, а поисковые отряды продолжают находить павших бойцов и с воинскими почестями предавать их земле, появляются новые захоронения. Сюда приезжают ленинградцы, гости нашего региона, родственники павших бойцов. Важно привести к единому мемориальному стилю и те захоронения, которые не входят в границы объекта культурного наследия. Это наша память, наша благодарность, наше уважение к поколению победителей, к тем, кто пожертвовал жизнью ради нашего настоящего. Благодарю за поддержку этой инициативы», –– отметила Ольга Занко.

Парламентарий также подчеркнула, что сохранение исторической памяти, поддержка поискового движения, а также уход за памятниками и воинскими захоронениями – важная часть народной программы партии «Единая Россия» и системной работы по увековечению подвига защитников Отечества.

Вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой подтвердил, что работы на объекте будут вестись комплексно.

«Мы видим важность этого обращения и полностью разделяем необходимость комплексного подхода к сохранению памяти. На 2026–2027 годы на мемориале «Синявинские высоты» запланированы очередные реставрационные работы, и мы предусмотрим дополнительное финансирование на благоустройство этих братских захоронений. Это наш долг перед павшими героями и их потомками», — заявил Владимир Цой.

Вам будет интересно
В Социальный кодекс Ленобласти внесены новые меры поддержки многодетных семей
В Ленинградской области приняты изменения в региональный Социальный кодекс. Нововведения затронули три ключевые меры поддержки многодетных семей, вклю...
25.05.2026
235

Теги

Ольга Занко Синявинские высоты
Новости Социум

Жителей Волхова предупредили об отключении воды 26 мая

Перебои в водоснабжении ожидаются в ночное время суток. 

В ночь на 26 мая в городе Волхове Ленинградской области проведут ремонт на водоочистных сооружениях. В связи с этим с полуночи до 4:00 часов будет приостановлено водоснабжение, сообщает «Леноблводоканал».

«На время работ для жителей осуществляется подвоз воды по требованию. Оставить заявку и уточнить оперативную информацию по ходу работ можно по круглосуточному номеру ситуационного центра »Леноблводоканала«: 8(812)409-00-01», — сообщили на предприятии.

Вам будет интересно
Предупреждение о непогоде продлили в Ленобласти до 26 мая
В начале этой недели в регионе пройдут сильные дожди с грозой.Гидрометцентр России продлил до вторника штормовое предупреждение в Ленинградской област...
25.05.2026
173

Теги

Волхов отключения воды

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

В поселке Красава 14-летняя девочка на питбайке сбила трехлетнего ребенка и скрылась
В поселке Красава 14-летняя девочка на питбайке сбила трехлетнего ребенка и скрылась

09:30 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться