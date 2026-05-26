В России ежедневно около 750 человек попадаются на уловки мошенников, сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данила Филиппова. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 1000 человек в день.

«Процент срабатывания, то есть попадания в точку, примерно 0,01%», — отметил Данил Филиппов, замначальника следственного департамента МВД РФ.

Несмотря на усилия полиции и банков, многие граждане продолжают безоговорочно верить мошенникам, действующим через телефонные звонки, мессенджеры, СМС и интернет. Среди уловок мошенников — просьбы передать имущество, сбережения или даже совершить противоправные действия.

Ситуация осложняется использованием современных технологий, таких как дипфейки. Филиппов подчеркнул необходимость системного и непрерывного противодействия мошенникам со стороны гражданского общества.