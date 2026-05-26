Ежедневно около 750 человек в России становятся жертвами мошенников

В России ежедневно около 750 человек попадаются на уловки мошенников, сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данила Филиппова.  Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 1000 человек в день.

Фото: Freepik.

«Процент срабатывания, то есть попадания в точку, примерно 0,01%», — отметил Данил Филиппов, замначальника следственного департамента МВД РФ.

Несмотря на усилия полиции и банков, многие граждане продолжают безоговорочно верить мошенникам, действующим через телефонные звонки, мессенджеры, СМС и интернет. Среди уловок мошенников — просьбы передать имущество, сбережения или даже совершить противоправные действия.

Ситуация осложняется использованием современных технологий, таких как дипфейки. Филиппов подчеркнул необходимость системного и непрерывного противодействия мошенникам со стороны гражданского общества.

В Светогорске открыли памятник герою-пограничнику Андрею Коробицыну

В Светогорске в Выборгском районе Ленобласти состоялось торжественное открытие памятника пограничнику Андрею Коробицыну.

Фото: администрация Выборгского района Ленобласти

Памятник установлен на пришкольной территории. В церемонии приняли участие сотрудники и ветераны пограничной службы, представители власти, школьники и жители района.

Андрей Коробицын совершил подвиг 21 октября 1927 года на советско-финляндской границе. Молодой пограничник в одиночку противостоял вооруженной банде, которая планировала диверсию в Ленинграде. В бою Андрей Коробицын получил смертельное ранение. Он похоронен на горе Героев Сестрорецкого кладбища.

Участники церемонии возложили цветы к новому памятнику и почтили память всех героев-пограничников минутой молчания.

