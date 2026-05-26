В Тихвине вынесен приговор в отношении вандала, который уронил скульптуру шмеля.
Как сообщили в администрации Тихвинского района, вандалу придется выплатить штраф в размере 394 тысячи рублей. Кроме того, ему назначены 180 часов обязательных работ.
Напомним, мужчину задержали 13 марта, через три дня он извинился за свой поступок. По его словам, он был нетрезв. Отметим, скульптура шмеля была установлена в прогулочной зоне в рамках проекта «Сказка о царе Салтане».
Сергей Перминов: Ленобласть активно развивает кадровый резерв будущих управленцев
Сенатор подчеркнул, что сегодня среди молодежи много талантливых ребят, которые в будущем будут отвечать за ключевые процессы как в регионе, так и стране.
В Доме правительства Ленинградской области состоялся конкурс среди студентов образовательных организаций высшего образования в кадровый резерв администрации региона. На мероприятии молодые претенденты, преодолевшие этап тестирования, приняли участие в собеседовании с конкурсной комиссией.
В Ленобласти конкурс проводится уже в 16 раз, а за 15 лет в нем приняли участие 527 участников, из которых 345 были рекомендованы к включению в кадровый резерв. Позже порядка 200 из них пришли на должности в администрацию.
Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал в беседе с ivbg.ru, почему сегодня важно пополнять кадровый резерв молодыми специалистами и какие возможности для студентов открывают такие конкурсы.
«Стремление служить своей малой родине и стране является проявлением гражданской позиции. И среди наших молодых людей и девушек много талантливых и перспективных кадров, вовлекать которые видит своей задачей региональная управленческая команда во главе с Александром Дрозденко. Для этого и организуются кадровый резерв, конкурс и тестирование, его предваряющее», — подчеркнул собеседник.
При этом требования к будущим специалистам предъявляются довольно строгие, однако многие ребята уже в юном возрасте показывают отличные навыки, отметил Сергей Перминов.
«Важны как качественная профессиональная подготовка по специальности, так и достаточное знание законодательства, которым регулируется отрасль желаемого приложения сил, стремление постоянно развиваться дальше, без которого не представить современного служащего», — заявил он.
Сенатор уверен, что сегодня среди молодого поколения много перспективных людей, которые в будущем будут отвечать за ключевые процессы развития, безопасности и благосостояния как в Ленинградской области, так и в России.
«И мы обязательно продолжим оказывать поддержку самым неравнодушным и достойным на пути профессионального становления, в осознанном выборе служения, понимании того, что необходимо землякам», — добавил Сергей Перминов.