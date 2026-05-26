В Роскомнадзоре заявили, что ведомство не получает такие данные от операторов.

Роскомнадзор опроверг информацию о якобы сборе данных, позволяющих идентифицировать конкретных граждан по их IP-адресам.

В беседе с изданием «Ведомости» представители РКН напомнили, что в России действует приказ №51 от 28 февраля 2025 года. Согласно документу, операторы связи обязаны передавать в Роскомнадзор информацию об IP-адресах, которые назначаются техническому оборудованию, используемому в их сетях.

При этом в ведомстве подчеркнули, что эти сведения носят технический характер и не позволяют соотнести конкретный IP-адрес с конкретным пользователем.

Ранее СМИ утверждали, что операторы, не передающие ведомству сведения об IP-адресах пользователей, начали сталкиваться с санкциями.

