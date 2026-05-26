С 3 по 6 июня в Северной столице пройдёт Петербургский международный экономический форум. Традиционно мероприятие состоится в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Этот деловой центр, крупнейший в городе, принимает форум с 2013 года. Рассказываем, что в программе, кто - в участниках и какие планы у Ленинградской области.

Тема и ключевые направления

Главная тема ПМЭФ этого года - «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему». Деловая программа разделена на несколько тематических блоков:

«Платформа глобального роста: формирование новой модели развития» . Включает обсуждение мировой экономики в условиях геополитической напряжённости, эволюции цифровых платформ, взаимодействия налоговых служб стран БРИКС и других тем.

«Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста» . Фокус на внутренних драйверах развития в новых геоэкономических условиях.

«Социальная сфера в эпоху новых технологий» . Обсуждение кадровых и демографических вызовов, миграционной политики, финансовой культуры, развития инженерного потенциала и системы образования.

«Среда для жизни: новые технологии - новые качества» . Темы устойчивого развития территорий, формирования комфортной среды, развития Арктики и другие.

«Технологии, определяющие будущее». Обсуждение развития искусственного интеллекта, роботизации, цифрового суверенитета и глобального технологического лидерства.

Также в программе запланированы форумы «Деловой двадцатки», ШОС, БРИКС, МСП, «Лекарственная безопасность» и другие специализированные мероприятия.

Программа по дням

3 июня - день открытия . Старт форума, первые деловые мероприятия, включая встречи с участием представителей малого и среднего бизнеса.

4 июня - первый основной день , в который пройдут панельные сессии, круглые столы, отраслевые дискуссии и экспертные обсуждения.

5 июня - ключевой день . Помимо активной деловой программы, на эту дату запланировано пленарное заседание с участием российского лидера Владимира Путина.

6 июня - заключительный день,где будут подведены результаты, а также состоятся финальные обсуждения и подписания соглашений. В этот же день пройдёт «День будущего», представляющий собой площадку для студентов и молодых предпринимателей. В ходе него ожидаются мастер-классы, открытые диалоги и экспертные сессии, посвящённые технологическим темам, в частности ИИ, изменениям на рынке труда, вопросам маркетинга и коммуникаций. Организаторы отмечают, что участие для молодёжи хоть бесплатное, но предстоит пройти конкурсный отбор.

Вместе с тем на весь период проведения форума для участников будет открыта выставка - пространство для диалога, обмена опытом и поиска партнёров.

Условия участия ПМЭФ - закрытое мероприятие, поэтому участие для большинства гостей платное. Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росконгресса подать соответствующую заявку . После этого оргкомитет будет рассматривать её не менее 10 дней. Если решение окажется положительным, нужно будет оплатить участие, а затем получить именной бейдж. Организаторы предлагают два пакета. Первый - «Участник». Он даёт доступ ко всей деловой и культурной программе с 3 по 6 июня, за исключением пленарного заседания и мероприятий по спецприглашению. До 18 мая стоимость пакета составляла 1 454 000 рублей, а с 19 мая выросла до 1 632 000 рублей. Второй пакет - «Участник мероприятий в рамках ПМЭФ» - подойдёт тем, кто планирует посетить только первый день форума, 3 июня. Его стоимость - 66 000 рублей. Бесплатный допуск возможен по предварительному отбору: он предоставляется приглашённым участникам, аккредитованным журналистам, волонтёрам, студентам, прошедшим конкурс, а также участникам специальных молодёжных квот.

Карта международного участия: кто приедет на форум в этом году?

ПМЭФ ежегодно привлекает международное сообщество. Среди участников - главы государств, министры, губернаторы, топ-менеджеры российских и зарубежных компаний, эксперты, представители бизнеса и СМИ.

В этом году страной-партнёром форума станет Саудовская Аравия, которая примет участие в мероприятии в честь столетия дипломатических отношений с Россией. На ПМЭФ будет представлен национальный стенд, который покажет инвестиционный, экспортный и туристический потенциал страны.

Своё участие подтвердила делегация из Китая. Положительный ответ на приглашение дали также Бразилия, Филиппины, Монголия, Египет и Лаос. Ожидается, что приедут делегации из стран ЕАЭС, такие как Белоруссия, Казахстан и Киргизия, а также представители из стран Персидского залива - ОАЭ, Омана, Катара и Бахрейна. Приглашения в том числе были отправлены в Армению, Индонезию, Мексику и Колумбию. Турция, Малайзия, Вьетнам и несколько африканских стран рассматривают возможность участия.

Культурная программа

В дни ПМЭФ пройдёт фестиваль культуры «Петербургские сезоны». Он объединит концерты, театральные постановки, выставки, экскурсии и другие мероприятия. Среди ключевых событий:

выставка «Русский императив» в Центральном выставочном зале «Манеж»;

выставки «Балет. Земные боги» и «В мастерской театрального художника» в Театральном музее и Шереметевском дворце;

показ оперы «Тамерлан» в Мариинском театре 4 июня;

концерт на Дворцовой площади 5 июня с участием Международного симфонического оркестра TV BRICS, Artik&Asti и Умберто Тоцци.

Также в программе запланированы экскурсии в Старую Ладогу и музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта» в музейно-историческом парке «Остров фортов».

Какие планы у Ленобласти касательно грядущего события?

На ПМЭФ регион планирует подписать инвестиционные соглашения на сумму не менее 300 млрд рублей. Основные направления инвестиций - развитие промышленности и логистики, включая строительство производственно‑складских комплексов и модернизацию производств, а также развитие туристического кластера: в Приозерском районе запланированы строительство гостинично‑оздоровительного комплекса и создание круглогодичного курорта с аквапарком и горнолыжным центром. В сфере жилищного строительства акцент сделают на комплексном развитии территорий: в Гатчинском, Всеволожском и Ломоносовском районах вместе с жильём будут возводить школы, детские сады, спортивные комплексы с бассейнами и дорожную инфраструктуру.

Кроме того, запланированы неинвестиционные соглашения - в их числе договорённости по внедрению электронных сертификатов и расширению функционала Единой карты «Ленинградская», а также соглашения о патриотическом воспитании молодёжи, увековечении памяти погибших защитников Отечества и развитии движения студенческих отрядов.

Известно, что Ленобласть и Республика Куба готовятся подписать меморандум в ходе экономического форума. В качестве первого шага запланированы поставки медицинских расходных материалов, а в дальнейшем 47‑й регион намерен нарастить экспорт нефти в республику.