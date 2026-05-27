Невролог Галина Чудинская рассказала о методах борьбы с укачиванием в транспорте. Она отметила, что тренировка вестибулярного аппарата может помочь избавиться от этого недуга.

Среди упражнений — медленные повороты головы вправо-влево и вверх-вниз, которые следует выполнять сидя или стоя. Также полезно делать повороты головы во время ходьбы и учиться ходить по прямым линиям. Для детей может быть полезно катание на качелях.

Для достижения эффекта упражнения нужно делать ежедневно по несколько минут. Врач советует начинать с легких движений и постепенно их усложнять, пишет Lenta.

Кроме того, справиться с укачиванием можно и другими способами. В транспорте лучше смотреть вдаль и выбирать места, где движение меньше ощущается, например, переднее сидение в автомобиле или середина корабля. Во время поездок не стоит вчитываться в экран телефона.