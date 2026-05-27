Депутаты разрешили строить винодельни на сельхозземлях для развития агротуризма в Ленобласти

На заседании ЗакСобрания 47 региона депутаты рассмотрели и приняли в первом и третьем чтениях изменения в областной закон «Об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области». Законопроект был внесён прокуратурой региона и разрешает строительство на сельскохозяйственных землях, пригодных для виноградарства, объектов виноделия и сельского туризма.

В декабре 2025 года Президент России подписал федеральный закон № 579-ФЗ, который разрешил на виноградопригодных землях возводить винодельни, некапитальные строения для оказания услуг в сфере сельского туризма — гостевые дома, эко-отели, дегустационные залы. Однако в областном законе Ленинградской области, принятом ещё в 2005 году, сохранялись старые запреты, противоречившие новой федеральной норме. Ранее земли сельскохозяйственного назначения (поля, пастбища, виноградники) имели строгий режим использования: на них нельзя было строить жилые или промышленные объекты, разрешалось только выращивать растения и пасти скот.

Проект, разработанный прокуратурой, устраняет это противоречие. По замыслу инициаторов, строительство виноделен и объектов сельского туризма на землях, пригодных для выращивания винограда и официально зарегистрированных в федеральном реестре, будет способствовать развитию сельского туризма и местного виноделия в регионе.

Несмотря на климатические условия, виноград в Ленинградской области выращивают в Ломоносовском, Лужском и даже Приозерском (одном из самых северных) районах. По словам специалистов, в регионе хорошо растут до 20 сортов винограда — в основном в теплицах, но есть и те, которые показывают хорошую урожайность в открытом грунте.

В Ленобласти смягчили условия получения льгот на электроэнергию

Теперь задолженность за электричество, появившаяся с 1 января по 1 июня 2026 года, не станет препятствием для получения льготы.

С 24 мая в Ленинградской области вступил в силу областной закон, который расширяет возможности для получения льготных тарифов на электроэнергию.

Согласно документу, теперь наличие задолженности по оплате электроэнергии, возникшей в период с 1 января по 1 июня 2026 года, не является препятствием для получения льготы. Ранее учитывались долги, накопленные с января по март 2026 года. При этом важным условием предоставления льготы остается полное отсутствие долгов за 2025 год и предшествующие периоды.

Основные параметры закона остались неизменными. Льготный тариф для второго диапазона потребления приравнивается к первому (минимальному) и распространяется на объемы до 4 500 кВт/ч в месяц. Кроме того, расширен список лиц, чье проживание в домовладении дает право на льготу. Для сохранения сохранения льготы необходимо ежемесячно передавать показания приборов учета до 25 числа.

Перерасчет по обновленным правилам будет произведен с 1 января 2026 года. Срок действия закона ограничен 1 октября 2026 года. 

