На заседании ЗакСобрания 47 региона депутаты рассмотрели и приняли в первом и третьем чтениях изменения в областной закон «Об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области». Законопроект был внесён прокуратурой региона и разрешает строительство на сельскохозяйственных землях, пригодных для виноградарства, объектов виноделия и сельского туризма.

В декабре 2025 года Президент России подписал федеральный закон № 579-ФЗ, который разрешил на виноградопригодных землях возводить винодельни, некапитальные строения для оказания услуг в сфере сельского туризма — гостевые дома, эко-отели, дегустационные залы. Однако в областном законе Ленинградской области, принятом ещё в 2005 году, сохранялись старые запреты, противоречившие новой федеральной норме. Ранее земли сельскохозяйственного назначения (поля, пастбища, виноградники) имели строгий режим использования: на них нельзя было строить жилые или промышленные объекты, разрешалось только выращивать растения и пасти скот.

Проект, разработанный прокуратурой, устраняет это противоречие. По замыслу инициаторов, строительство виноделен и объектов сельского туризма на землях, пригодных для выращивания винограда и официально зарегистрированных в федеральном реестре, будет способствовать развитию сельского туризма и местного виноделия в регионе.

Несмотря на климатические условия, виноград в Ленинградской области выращивают в Ломоносовском, Лужском и даже Приозерском (одном из самых северных) районах. По словам специалистов, в регионе хорошо растут до 20 сортов винограда — в основном в теплицах, но есть и те, которые показывают хорошую урожайность в открытом грунте.