Ранее ivbg.ru сообщал, что в ночь на 28 мая с 00:30 до 02:30 Ладожский мост будет закрыт для проезда из-за проведения работ.

В связи с этим внесены изменения в расписание автобуса №565, курсирующего между Кировском и станцией метро «Улица Дыбенко» в Петербурге. Последний рейс от метро в указанную ночь будет отменен.

Последний автобус из Петербурга 27 мая отправится в 23:20, после чего движение по маршруту в ночное время будет приостановлено. Пассажиров просят учесть эти изменения и планировать свои поездки с запасом времени.