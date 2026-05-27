weather 5.6°
$ 71.67
83.30

Главная / Новости / Житель Ленобласти пойдет под суд за повторное пьяное вождение

Новости Происшествия

Житель Ленобласти пойдет под суд за повторное пьяное вождение

Ранее против мужчины было возбуждено уголовное дело.

Приозерская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего водителя, ранее задержанного за пьяную езду.

По материалам дела, 5 апреля 2026 года в Приозерском районе Ленинградской области сотрудники ГАИ остановили автомобиль «ИЖ 2126-030» на автодороге А-121 для проверки документов. В ходе общения с водителем инспекторы предложили мужчине пройти медосвидетельствование. Результаты теста показали наличие алкоголя в организме нарушителя.

Оказалось, что ранее обвиняемый уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение, однако снова сел пьяным за руль. В результате на местного жителя завели уголовное дело. 

В рамках следствия на автомобиль нарушителя был наложен арест для последующей конфискации.

Вам будет интересно
16-летний студент устроил «гонки» с полицией в Тихвине
В ночь на 26 мая сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль «Митсубиси Лансер» в Тихвине, однако водитель проигнорировал требования...
27.05.2026
141

Теги

Ленобласть пьяное вождение
Новости Социум Главное

В Ленобласти смягчили условия получения льгот на электроэнергию

Теперь задолженность за электричество, появившаяся с 1 января по 1 июня 2026 года, не станет препятствием для получения льготы.

С 24 мая в Ленинградской области вступил в силу областной закон, который расширяет возможности для получения льготных тарифов на электроэнергию.

Согласно документу, теперь наличие задолженности по оплате электроэнергии, возникшей в период с 1 января по 1 июня 2026 года, не является препятствием для получения льготы. Ранее учитывались долги, накопленные с января по март 2026 года. При этом важным условием предоставления льготы остается полное отсутствие долгов за 2025 год и предшествующие периоды.

Основные параметры закона остались неизменными. Льготный тариф для второго диапазона потребления приравнивается к первому (минимальному) и распространяется на объемы до 4 500 кВт/ч в месяц. Кроме того, расширен список лиц, чье проживание в домовладении дает право на льготу. Для сохранения сохранения льготы необходимо ежемесячно передавать показания приборов учета до 25 числа.

Перерасчет по обновленным правилам будет произведен с 1 января 2026 года. Срок действия закона ограничен 1 октября 2026 года. 

Вам будет интересно
Жители Ленобласти все чаще выбирают электронные квитанции
В Ленобласти 38% клиентов ЕИРЦ ЛО уже используют электронные квитанции за коммунальные услуги. Это данные компании по итогам апреля 2026 года. Около 6...
27.05.2026
111

Фото на миниатюре: magnific/ wirestock

Теги

электроэнергия коммунальные тарифы Ленобласть

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться