Роспотребнадзор оценил риски завоза Эболы в Россию

Угроза завоза вируса в страну отсутствует, заявили в ведомстве. 

Рисков завоза вируса Эбола в Россию нет, заявили в Роспотребнадзоре агентству ТАСС 27 мая

«На сегодняшний день риски распространения лихорадки Эбола на территории Российской Федерации отсутствуют. Завозных случаев заболевания в стране не зафиксировано», - указано в сообщении.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что РФ функционирует система «Санитарный щит», предотвращающая завоз особо опасных инфекций.

Ранее Канада ввела частичные ограничения на въезд в страну на фоне ситуации с Эболой. Под ограничения попали граждане государств, где наблюдается тяжелая ситуация с распространением лихорадки.

Ленобласть направит 8 проектов благоустройства на всероссийский конкурс

Регион примет участие во Всероссийском конкурсе благоустройства в малых городах и исторических поселениях.

В Ленинградской области выбрали восемь проектов, которые представят регион на Всероссийском конкурсе благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Подготовка к конкурсу, который проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», заняла около полугода. Над разработкой концепций трудились профессиональные архитектурные бюро и проектировщики во взаимодействии с местными жителями. Как подчеркнул глава региона, ключевыми приоритетами при создании проектов стали функциональность, сохранение исторического наследия, долговечность материалов и внедрение современных цифровых решений.

В число проектов, которые представят регион в конкурсе, вошли «Зелёный променад» в Подпорожье, включающий свадебное пространство с ротондой, и проект «Морской фасад» в Выборге с уникальной световой инсталляцией «Тень трамвая». В Приозерске благоустройство будет опираться на исторические мотивы крепости Корела, в Волосово — на фарфоровые элементы, отражающие историю района. В Сосновом Бору оборудуют ботанический сад, трансформирующийся зимой в каток, а в Кингисеппе делает ставку на развитие спортивной инфраструктуры. 

«Ещё — променад в Тельмана, который соединит Ленобласть с Петербургом, и набережную реки Тосна с пешеходными мостами и инфостендами о железной дороге, на которую открывается прекрасный вид из поездов ОЖД для 21 миллиона путешественников в год», — отметил губернатор.

Курируемые проекты комитетом по ЖКХ Ленобласти и Центром компетенций уже направлены на федеральный этап конкурса.

