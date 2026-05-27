Три человека погибли в аварии под Пикалево: среди них один ребенок

Трагедия произошла на трассе А-114 в Бокситогорском районе.

Фото: ГКУ «Леноблпожспас»

В Бокситогорском районе Ленинградской области устраняют последствия смертельной аварии. В результате ДТП есть погибшие.

По информации ГКУ «Леноблпожспас», авария произошла 27 мая на 372-м километре трассы «А-114»«у Самойловского сельского поселения.

»Произошло лобовое столкновение г/а «Ман» и л/а «Рено» <...> В легковом автомобиле погибли три человека, водитель и два пассажира (женщина и несовершеннолетний ребенок). Водитель грузового автомобиля не пострадал", — указано в сообщении.

ГКУ «Леноблпожспас» авария Бокситогорский район
Новости Социум

Ленинградские медики спасли маму троих детей в предынфарктном состоянии

При обследовании женщины врачи обнаружили у нее почти полную закупорку правой коронарной артерии.

Во Всеволожской клинической больнице спасли 41-летнюю пациентку, чье состояние было критическим из-за почти полной закупорки коронарной артерии. 

Местная жительница, воспитывающая троих детей, длительное время игнорировала тревожные симптомы сердечно-сосудистого заболевания. Пациентка жаловалась на периодические боли в груди при физических нагрузках и скачки артериального давления. Несмотря на рекомендации медиков, женщина постоянно откладывала госпитализацию.

После экстренного поступления в стационар врачи провели женщине коронарографию, которая выявила почти полную закупорку правой коронарной артерии. Она была сужена атеросклеротической бляшкой на 99%, что грозило обширным инфарктом. Кардиолог Исмаил Ибрагимов принял решение о проведении операции.

С помощью специального баллона суженный участок был расширен, после чего медики установили стент — металлический каркас, предотвращающий повторное закрытие сосуда. На данный момент состояние пациентки стабильное, ее жизни больше ничего не угрожает. 

Фото на миниатюре: magnific

всеволожск врачи инфаркт

