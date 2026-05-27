Ни для кого не секрет, что Выборг за последние несколько лет стал превратился в одну из туристических мекк Северо-Запада России. Каждый уикенд сюда съезжаются гости из разных регионов страны, в том числе и жители столиц. Кто-то любит пройтись по историческим закоулкам Старого города, а другие - посетить скалу Людвига в северной части парка Монрепо. А чем ещё может запомниться поездка в Выборг?

Для тех, кому наскучили серые будни и ежедневная суета, для тех, кто желает совместить прогулки с гидом по исторической части Выборга с активным отдыхом на природе, будет интересным узнать о компании «Вилд Драйв». Это десятки туров на квадроциклах по диким местам Выборгского района и Карельского перешейка. Современная техника, надежное снаряжение и опытные инструкторы-гиды помогут почувствовать себя настоящим покорителем бездорожья.

Путешествия на современных квадроциклах Би-Ар-Пи (бренд BRP) – кому-то более известных под маркой Бомбардье (Bombardier) - по старым заброшенным финским угодьям, поездки к известным Соккальским пещерам или вдоль берега Вуоксы с остановками на перекус – подарят запоминающиеся надолго моменты от посещения Выборга. Помимо фото в альбоме на фоне Выборгского замка, у вас останутся классные видео с загадочными видами скал, опушек, озёр и речушек, неповторимые фото древних троп или старых финских кирх.

Компания «Вилд Драйв» предлагает своим клиентам продуманные маршруты под разные запросы. Это могут быть как индивидуальные, так и групповые поездки. В первом случае, например, предоставляется квадроцикл или эндуро для каждого, или один квадроцикл на двоих. А для компаний до 10 человек может быть организован продуманный групповой тур сразу на нескольких «машинах».

Как говорят сами менеджеры-гиды компании, в наличии только проверенные и технически исправные эндуро и квадроциклы, которые призваны обеспечить комфортное времяпрепровождение на бездорожье. Всегда можно рассчитывать на 100% дикий драйв, но, в любом случае, в сопровождении опытного инструктора и с соблюдением необходимых правил безопасности.

«Вилд Драйв» - это туры на квадроциклах по уникальным маршрутам, где вы посещаете интересные и давно забытые локации Выборгского района (Выборг, Приозерск, Каменногорск, хутор Красный Сокол и др.). Для вас доступны разнообразные маршруты по живописным и интересным местам, подходящие как для новичков, так и для опытных райдеров.

Какие маршруты пользуются наибольшим спросом?

Соккальские пещеры. Сложность - средняя. Здесь вам предстоит пробраться в сердце скал, где эхо шепчет легенды. Пещеры-близнецы, «разрезанные» гранитные плиты и коридоры, хранящие память о былых временах. Приключение для смелых исследователей длится около 3,5 часа и составит около 95 км. Стоимость - от 14 000 рублей / квадроцикл. Шлюз Гремучий. Сложность - средняя. В этом случае вы погрузитесь в мир зеркальных озёр, таёжных троп и диких берегов. Маршрут в районе 65 км будет лежать через лабиринт островов, скрытые бухты и сосновые рощи. Идеально для любителей природы и уединения. «Побег» от суеты продолжительностью 2,5 часа. Вода, лес, тишина - 100% единение с природой. Стоимость - от 14 000 рублей / квадроцикл. Путешествие по старым финским местам. Сложность - высокая. Данный 2-часовой маршрут в 50 км пролегает по забытым дорогам, вдоль старинных финских кирх и живописных озёр. Вы посетите старое захоронение солдат и офицеров Красной Армии в местечке Синтола, под Каменногорском, неподалёку от посёлка Красный Сокол, между озёрами Мелководное и Капризное.

Вас ждут заросшие лесом фундаменты домов и каменные мосты, построенные еще в 30-х годах прошлого века. Особую атмосферу создают одиноко стоящие финские межевые камни с высеченными именами первых владельцев этих земель. Стоимость тура рассчитывается индивидуально, в зависимости от количества задействованных в процессе поездки локаций.

Большое Поле. Сложность - низкая / средняя. Выбрав данный маршрут, вы покорите 95 км бездорожья у финской границы. На пути - заброшенные ГЭС, водопады на реке Бусловке, тайные финские дороги и тропы. Только здесь - руины фабрики в Кравцово с искусственным каскадом. Погружение в историю и экстрим для настоящих исследователей длится 3,5 часа. Протяженность маршрута около 100 км. Стоимость - от 20 000 рублей / квадроцикл.

И это только часть маршрутов, которые можно забронировать здесь и сейчас в компании «Вилд Драйв» по телефону +7 (993) 077-17-07. Посмотреть отзывы, зимнее и летнее видео с прогулок на квадроциклах, а также фото доступной техники можно в Телеграм-канале.

Проведите яркие, незабываемые выходные! Откройте магию природы Выборгского района и Карельского перешейка вместе с «Вилд Драйв»!