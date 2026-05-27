weather 8.7°
$ 70.90
82.72

Главная / Новости / Причиной аварии с тремя погибшими в Ленобласти стал выезд на встречную полосу

Новости Происшествия

Причиной аварии с тремя погибшими в Ленобласти стал выезд на встречную полосу

Полиция проводит проверку по факту жуткой аварии в Бокситогорском районе.

Причиной аварии с тремя погибшими в Ленобласти стал выезд на встречную полосу - Полиция проводит проверку по факту жуткой аварии в Бокситогорском районе.
Фото: ГКУ «Леноблпожспас»

Причиной аварии с тремя погибшими в Бокситогорском районе Ленинградской области стал выезд на встречную полосу движения. Об этом 27 мая сообщает региональное управление ГАИ.

По имеющейся информации, 56-летний водитель за рулем «Рено Дастер» выехал на  встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Ман».

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также его две пассажирки: 8-летняя девочка и неустановленная женщина скончались на месте ДТП, — передает ведомство.

Вам будет интересно
В Ленобласти 16-летний подросток ответит за террористический акт
Сразу два уголовных дела завели на юношу за преступления террористического характера.  В Ленинградской области завершено расследование уголовного...
27.05.2026
107

Теги

Бокситогорский район авария
Новости Происшествия

Более 70 аварий произошло в Ленобласти за вторник

В результате ДТП есть пострадавшие.

За минувшие сутки в Ленинградской области произошло 76 аварий. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции по региону. 

В результате двух аварий травмы получили два человека, включая ребенка. Погибших нет.

В Петербурге за тот же период произошло 259 аварий, в которых пострадали 12 человек, в том числе несовершеннолетний.

Вам будет интересно
Причиной аварии с тремя погибшими в Ленобласти стал выезд на встречную полосу
Полиция проводит проверку по факту жуткой аварии в Бокситогорском районе. Фото: ГКУ Леноблпожспас Причиной аварии с тремя погибшими в Бокситогорском...
27.05.2026
154

Теги

Госавтоинспеккция Аварии в Ленобласти

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться