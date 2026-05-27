Полиция проводит проверку по факту жуткой аварии в Бокситогорском районе.

Причиной аварии с тремя погибшими в Бокситогорском районе Ленинградской области стал выезд на встречную полосу движения. Об этом 27 мая сообщает региональное управление ГАИ.

По имеющейся информации, 56-летний водитель за рулем «Рено Дастер» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Ман».

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также его две пассажирки: 8-летняя девочка и неустановленная женщина скончались на месте ДТП, — передает ведомство.