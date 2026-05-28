Ученые заявили о рекордном замедлении вращения Земли

Ученые заявили о рекордном замедлении вращения Земли

Земля стала замедляться такими темпами, которых не было на протяжении последних 3,6 млн лет. Об этом сообщает портал BBC Science Focus со ссылкой на исследование ученых из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

«Скорость, с которой удлиняются наши дни, сейчас является «беспрецедентной» за 3,6 млн лет геологической истории. <...> На протяжении всего этого периода времени выделяется один момент: сегодняшний день», — говорится в сообщении.

Исследователи проанализировали окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов, чтобы вычислить колебания уровня моря в прошлом и на основе этих данных рассчитать скорость вращения Земли. Основной причиной замедления вращения ученые называют таяние полярных ледников из-за изменения климата.

Новости Экономика

В Тосно запустили производство монтажных пен

Компания «ЛАБ Индастриз» запустила новое производство на своем заводе в Тосно. Теперь предприятие будет выпускать монтажные пены под торговыми марками Макрофлекс, Церезит, Момент, Экон.

Мощность производства составит 10 млн баллонов в год. Это позволит удовлетворить растущий спрос на монтажные пены по всей территории России, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Проект был разработан и реализован за один год. Он предусматривает расширение производственных мощностей, локализацию и автоматизацию процессов, запуск собственной научно-исследовательской лаборатории и общее развитие инфраструктуры предприятия. С запуском проекта в компании создано 20 дополнительных рабочих мест.

На предприятии уже производится более 500 наименований продукции, и планируется дальнейшее расширение ассортимента.

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
