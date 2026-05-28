Земля стала замедляться такими темпами, которых не было на протяжении последних 3,6 млн лет. Об этом сообщает портал BBC Science Focus со ссылкой на исследование ученых из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

«Скорость, с которой удлиняются наши дни, сейчас является «беспрецедентной» за 3,6 млн лет геологической истории. <...> На протяжении всего этого периода времени выделяется один момент: сегодняшний день», — говорится в сообщении.

Исследователи проанализировали окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов, чтобы вычислить колебания уровня моря в прошлом и на основе этих данных рассчитать скорость вращения Земли. Основной причиной замедления вращения ученые называют таяние полярных ледников из-за изменения климата.