В Петербурге подросток оставил пенсионера без крупной суммы денег

Юноша по указанию мошенников забрал у 92-летнего мужчины накопления. Теперь против несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

В Петербурге задержан 17-летний местный житель за мошенничество. Юноша забрал у 92-летнего пенсионера 900 тысяч рублей и скрылся.

Как сообщили в региональном управлении МВД, с заявлением в полицию пенсионер обратился 13 мая. Со слов мужчины, с ним связались неизвестные и убедили передать курьеру свои накопления.

В минувшую среду, 27 мая, оперативники установили помощника мошенников. Им оказался 17-летний подросток. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. 

В Ленобласти согласовали концепцию развития Романовского поселения

Градсовет утвердил новую редакцию генплана населенного пункта.

В Ленобласти согласовали концепцию развития Романовского поселения - Градсовет утвердил новую редакцию генплана населенного пункта.
Фото: Комитет по строительству Ленобласти

Градостроительный совет Ленинградской области утвердил новую редакцию генплана Романовского поселения во Всеволожском районе. Документом предусматрена активная жилая застройка и развитие социальной инфраструктуры. Об этом 29 мая рассказали в Комитете по строительству региона.

На сегодняшний день в поселении проживает около 10 тысяч человек, однако эксперты прогнозируют к 2045 году рост численности населения в три раза. Согласно утвержденному плану, общий жилой фонд планируется расширить до 971,5 тысячи квадратных метров. Основная доля приходится на новое строительство, объем которого составит 717 тысяч квадратных метров. 

Также проект предусматривает развитие социальной инфраструктуры. В поселении планируют построить детские сады на 1 755 мест и школы, рассчитанные на 2 960 учащихся. Среди других проектов: школа искусств, спортивная школа, а также сеть библиотек, современных спортзалов и бассейнов. 

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
12:06 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
