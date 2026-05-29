В Шушарах из грузового контейнера изъяли более 3600 литров сомнительного алкоголя

Правоохранители пресекли незаконную торговлю на стоянке грузового транспорта на Московском шоссе в Шушарах. Торговля велась прямо из грузового контейнера.

На месте были задержаны 21-летний продавец и двое покупателей.
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ассортименте были водка известных марок и чистый спирт, разлитый по канистрам с маркировкой «дезинфицирующее средство». В ходе осмотра автомобиля «Форд-Транзит» и контейнера изъято более 3600 литров спиртосодержащей продукции.Изъятое направлено на экспертизу. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

На месте были задержаны 21-летний продавец и двое покупателей — мужчины 40 и 48 лет. Мужчины утверждали, что приобретали алкоголь для личного потребления.

суррогат алкоголь Шушары полиция
Новости Социум

Школьники Ленинградской и Псковской областей познакомились с аграрной сферой на проекте «АгроКадры»

Учащиеся из Ленинградской и Псковской областей приняли участие в проекте «АгроКадры», ребята попробовали себя в первых профессиональных заданиях, поработали в лаборатории и посетили мастер-классы.

Учащиеся из Ленинградской и Псковской областей приняли участие в проекте «АгроКадры»
Фото: lenobl.ru

Программа охватила различные направления агропромышленного комплекса — от биологических основ до современных технологий в сельском хозяйстве. Школьники не только получили теоретические знания, но и на практике познакомились с профессиональной средой. Особое внимание было уделено общению со студентами и специалистами Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, которые уже работают в АПК. Ребята увидели, как устроена работа аграриев изнутри, и смогли задать интересующие их вопросы о выборе профессии.

Проект «АгроКадры» реализует АНО «Социальный компас» при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и призван познакомить подростков с профессиями агропромышленного комплекса, помочь им сделать осознанный выбор будущей специальности и сформировать интерес к развитию сельских территорий.

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
