Правоохранители пресекли незаконную торговлю на стоянке грузового транспорта на Московском шоссе в Шушарах. Торговля велась прямо из грузового контейнера.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ассортименте были водка известных марок и чистый спирт, разлитый по канистрам с маркировкой «дезинфицирующее средство». В ходе осмотра автомобиля «Форд-Транзит» и контейнера изъято более 3600 литров спиртосодержащей продукции.Изъятое направлено на экспертизу. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

На месте были задержаны 21-летний продавец и двое покупателей — мужчины 40 и 48 лет. Мужчины утверждали, что приобретали алкоголь для личного потребления.