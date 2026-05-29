weather 6.5°
$ 71.37
83.69

Главная / Новости / Сергей Перминов: курс Еревана на сближение с ЕС грозит ухудшением отношений с Москвой

Новости Точка зрения

Сергей Перминов: курс Еревана на сближение с ЕС грозит ухудшением отношений с Москвой

Нынешние действия Армении грозят не только экономическими последствиями, заявил сенатор.

Сергей Перминов: курс Еревана на сближение с ЕС грозит ухудшением отношений с Москвой - Нынешние действия Армении грозят не только экономическими последствиями, заявил сенатор.
Фото: Валентин Илюшин/ Online47

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с «Общей газетой Ленинградской области» подчеркнул, что текущие экономические льготы, которыми пользуется Армения как участник ЕАЭС, напрямую связаны с её обязательствами перед союзом. Это возможно в случае сближения Еревана с Евросоюзом, который ведет активную антироссийскую политику.

«Отношения России и Армении многие годы развивались в дружественном ключе. Наша страна всегда была надежным экономическим партнером для Еревана, контакты с которым носили взаимовыгодный характер. В последнее время, однако, армянская сторона все чаще заявляет о своем желании более тесного сотрудничества с ЕС. И предпринимает для этого конкретные шаги, что не может не вызывать определенных вопросов», — отметил сенатор. 

Сергей Перминов также выразил обеспокоенность тем, что Брюссель неизбежно потребует от Армении политических шагов, направленных против интересов России.

«Характер дальнейших отношений будет полностью зависеть от армянской стороны. Сближение с ЕС, лидеры которого проводят враждебную политику в отношении России, приведет к их радикальному ухудшению. В Брюсселе рано или поздно попросят Ереван о политических услугах, которые будут направлены против нашей страны. Очевидно, что нам придется заранее принимать защитные меры. И они, как всем должно быть понятно, будут приняты», — резюмировал сенатор.

Вам будет интересно
Сергей Перминов: Россия и Казахстан укрепляют многолетнее партнерство
Визит президента России в Казахстан ознаменовал новый этап сотрудничества между державами, заявил сенатор. Фото: Валентин Илюшин/ Online47 Презид...
28.05.2026
145

Теги

Россия армения Сергей Перминов
Новости Происшествия Главное

Шесть человек пострадали на дорогах Ленобласти за сутки

Более 70 аварий зафиксировано в регионе за четверг.

Шесть человек пострадали на дорогах Ленобласти за сутки - Более 70 аварий зафиксировано в регионе за четверг.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области/ Архив

За минувшие сутки в Ленинградской области произошло 71 авария. Об этом 29 мая передает региональное управление ГАИ.

В результате четырех аварий травмы получили шесть человек, в том числе ребенок. Погибших нет.

В Петербурге за четверг в результате 10 ДТП восемь взрослых и один несовершеннолетний. Один человек погиб.   Всего в городе за сутки произошло 283 аварии.

Вам будет интересно
На АЗС с 1 июня запретят пользоваться телефоном - СМИ
С 1 июня на автозаправках ужесточаются противопожарные правила. Теперь разговаривать по телефону у колонки вне салона автомобиля будет запрещено. Искл...
29.05.2026
141

Теги

аварии Ленобласть

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться