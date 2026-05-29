Предварительное голосование впервые проходит в режиме онлайн сразу в 89 регионах России.
В России стартовало предварительное голосование «Единой России». Оно пройдет до 31 мая в электронном формате сразу в 89 регионах страны.
Процедура предварительного голосования позволяет выбрать кандидатов, которые представят партию на основных выборах. Для участия в голосовании избиратели могут пройти верификацию через портал «Госуслуги» и отдать свой голос в режиме онлайн. Электронная система предварительного голосования используется партией на постоянной основе и прошла проверку на устойчивость к внешним атакам в ходе подготовки.
«В партии «Единая Россия» проводится процедура предварительного голосования - и это значит, что окончательное слово за вами, за жителями Ленинградской области. Познакомиться со всеми кандидатами, узнать их программы можно на сайте pg.er.ru. А потом проголосовать за того, кому реально доверяете», - отметила депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Журова.
Ранее Секретарь Ленинградского областного регионального отделения Партии «Единая Россия», губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркивал важность участия в предварительном голосовании.
«Ленинградцы могут заранее посмотреть на кандидатов, их идеи и проекты, реальный опыт, — чтобы понять, кто действительно готов отстаивать интересы региона. Участвуйте в голосовании. Ваш голос важен!».
Отметим, «Единая Россия» единственная партия в стране, которая проводит предварительный oтбор кандидатов в депутаты всех урoвней путем открытого всенарoдного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов непосредственно самим избирателям.