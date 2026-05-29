Светлана Журова рассказала ленинградцам о важности предварительного голосования "Единой России"

Предварительное голосование впервые проходит в режиме онлайн сразу в 89 регионах России.

В России стартовало предварительное голосование «Единой России». Оно пройдет до 31 мая в электронном формате сразу в 89 регионах страны.

Процедура предварительного голосования позволяет выбрать кандидатов, которые представят партию на основных выборах. Для участия в голосовании избиратели могут пройти верификацию через портал «Госуслуги» и отдать свой голос в режиме онлайн. Электронная система предварительного голосования используется партией на постоянной основе и прошла проверку на устойчивость к внешним атакам в ходе подготовки.

«В партии «Единая Россия» проводится процедура предварительного голосования - и это значит, что окончательное слово за вами, за жителями Ленинградской области. Познакомиться со всеми кандидатами, узнать их программы можно на сайте pg.er.ru. А потом проголосовать за того, кому реально доверяете», - отметила депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Журова.

Ранее Секретарь Ленинградского областного регионального отделения Партии «Единая Россия», губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркивал важность участия в предварительном голосовании.

«Ленинградцы могут заранее посмотреть на кандидатов, их идеи и проекты, реальный опыт, — чтобы понять, кто действительно готов отстаивать интересы региона. Участвуйте в голосовании. Ваш голос важен!».

Отметим, «Единая Россия» единственная партия в стране, которая проводит предварительный oтбор кандидатов в депутаты всех урoвней путем открытого всенарoдного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов непосредственно самим избирателям.

Минимальная продуктовая корзина в Ленобласти превысила 8,7 тыс. рублей

В целом по стране базовый набор продуктов подорожал на 3,3% с начала года.

Минимальная продуктовая корзина в России с начала года подорожала на 3,3% и достигла 7 762,2 рубля. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

В расчет базового продуктового набора вошли 33 ключевых наименований, включая мясо, рыбу, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и крупы.

«Минимальная продуктовая корзина для россиян с начала года подорожала на 3,3%. Минимальный набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7 762,2 рубля», — отметил Востриков.

Тем временем в Санкт-Петербурге минимальная корзина составила в 8 897,1 рубля, а в Ленинградской области — 8 775,9 рубля. Жителям Москвы базовый набор питания обходится в 9 186 рублей, а в Московской области  — 8 461,1 рубля.

Лидерами по дороговизне остаются удаленные регионы: на Чукотке минимальная корзина обходится в 20 412 рублей, а на Камчатке — в 13 327,6 рубля. Самый низкий показатель зафиксирован в Мордовии и Саратовской области, где стоимость минимального продуктового набора составляет 6 349,6 рубля и 6 499,4 рубля соответственно. 

