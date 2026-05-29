Предварительно, обошлось без погибших.

Экстренные службы работают на месте лобовой аварии на 134-м километра трассы «Р-23» в Лужском районе. Об этом сообщает управление МЧС по Ленинградской области

По информации ведомства, столкнулись автомобили Toyota, Škoda и «КамАЗ». В результате аварии травмы получили пострадали водитель и пассажир японской иномарки. Сейчас они находятся в больнице.

«На участке ДТП перекрыта одна полоса в сторону г. Луги. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются сотрудниками ГАИ», — передает ведомство.