Главная / Новости / В Эстонии задумались о введении срочной воинской службы для женщин

В Эстонии задумались о введении срочной воинской службы для женщин

Эстония готовится ввести военный призыв для женщин, такое решение анонсировала глава Департамента оборонных ресурсов страны Ана Раннавески.

Это решение принято в связи с тем, что в стране рождается слишком мало мужчин — всего 4–5 тысяч, и ситуация с рождаемостью становится все хуже. Со следующего года республика обязана призывать в армию более 4000 молодых людей.

«К 2040 году проблема станет уже очень очевидной. Мы не сможем укомплектовать 4,1 тыс. человек, как предусматривают оборонные планы», – цитирует главу департамента РБК Петербург.

Ранее бывший председатель Государственного суда Райт Марусте призывал ввести обязательную срочную службу для женщин, предлагая делегировать им функции, не требующие физической силы.

Эстония срочная служба
Новости Происшествия

Во Всеволожском районе нашли и обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

В Невской Дубровке во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили авиационную бомбу ФАБ-250, оставшуюся со времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Ленобласти, находка была сделана в лесополосе, где проходят линии электропередач. Спасатели Невского центра МЧС России оперативно вывезли авиабомбу и уничтожили. Угрозы боеприпас больше не представляет.

авиабомба Невская Дубровка Всеволожский район Ленобласть

