Эстония готовится ввести военный призыв для женщин, такое решение анонсировала глава Департамента оборонных ресурсов страны Ана Раннавески.

Это решение принято в связи с тем, что в стране рождается слишком мало мужчин — всего 4–5 тысяч, и ситуация с рождаемостью становится все хуже. Со следующего года республика обязана призывать в армию более 4000 молодых людей.

«К 2040 году проблема станет уже очень очевидной. Мы не сможем укомплектовать 4,1 тыс. человек, как предусматривают оборонные планы», – цитирует главу департамента РБК Петербург.

Ранее бывший председатель Государственного суда Райт Марусте призывал ввести обязательную срочную службу для женщин, предлагая делегировать им функции, не требующие физической силы.