Наиболее высокая стоимость десятка яиц зафиксирована в отдаленных регионах России. Лидером по ценам стал Чукотский автономный округ, где покупателям приходится платить 241,9 рубля за десяток. В Магаданской области стоимость продукта тем временем достигает 201,2 рубля. Об этом ТАСС рассказал Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков
Дешевле всего куриные яйца стоят в Республике Мордовия — 80,9 рубля за десяток. В Пензенской области стоимость продукта немногим выше и достигает 91,6 рубля. В Москве тем временем десяток яиц стоит 125,5 рубля, а в Петербурге — 123,8 рубля.
