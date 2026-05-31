В Руспродсоюзе рассказали, где в России самые дорогие и дешевые яйца

В Руспродсоюзе рассказали, где в России самые дорогие и дешевые яйца

На Чукотке десяток яиц сегодня обойдется в 242 рубля.

Наиболее высокая стоимость десятка яиц зафиксирована в отдаленных регионах России. Лидером по ценам стал Чукотский автономный округ, где покупателям приходится платить 241,9 рубля за десяток. В Магаданской области стоимость продукта тем временем достигает 201,2 рубля. Об этом ТАСС рассказал Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков

Дешевле всего куриные яйца стоят в Республике Мордовия — 80,9 рубля за десяток. В Пензенской области стоимость продукта немногим выше и достигает 91,6 рубля. В Москве тем временем десяток яиц стоит 125,5 рубля, а в Петербурге — 123,8 рубля. 

Как хозмыло может выручить на даче и не только: 6 неожиданных применений

Эксперт рассказала, когда хозяйственное мыло гораздо эффективнее дорогой химии.

Незаслуженно забытое многими хозяйственное мыло является универсальным помощником для дома и сада. Эксперты рассказали порталу «Доктор Питер», как это простое средство может заменить современные специализированные составы.

Так, Ирина Лялина, и. о. декана факультета естественных наук Госуниверситета просвещения, отмечает, что слабый мыльный раствор является экологичной альтернативой пестицидам. Он создает тонкую пленку на листьях, эффективно уничтожая тлю и клещей. Более того, это средство идеально очищает садовый инвентарь от органики и удобрений. 

Также, благодаря выраженным очищающим свойствам, такое мыло отлично удаляет сложные загрязнения с лап домашних животных, такие как мазут. Однако важно тщательно смывать мыло во избежание раздражения кожи питомца. Еще два варианта применения — борьба с жирными пятнами на одежде и дезинфекция рабочих поверхностей.

Также хозмыло можно применять и в медицинских целях, отмечает врач-невролог Дарья Егорова. Благодаря своим антибактериальным свойствам оно превосходит обычное туалетное мыло и может быть использовано для обработки небольших царапин и порезов. 

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
