Новости Спорт

Более тысячи участников собрал полумарафон в Выборге

Масштабный забег состоялся в городе в минувшую субботу.

Фото: администрация Выборгского муниципального района

В минувшую субботу Выборг принял масштабный полумарафон, который собрал более тысячи участников разных возрастов.

Спортивное событие стартовало у стен стадиона «Авангард». Для участников было подготовлено несколько маршрутов разной сложности, чтобы каждый участник мог выбрать подходящий для себя формат. Опытные бегуны соревновались на дистанциях 21 км и 10 км, а для любителей активного образа жизни предусмотрен комфортный оздоровительный забег на 3,5 км. 

Маршруты проходят мимо Выборгского замка, бастиона Панцерлакс, Ратуши и Часовой башни. Сложности дистанции добавляет разнообразный рельеф. Участникам приходится справляться с крутыми подъемами и спусками, а также чередовать гладкий асфальт с исторической брусчаткой.

Новости Социум

Как хозмыло может выручить на даче и не только: 6 неожиданных применений

Эксперт рассказала, когда хозяйственное мыло гораздо эффективнее дорогой химии.

Незаслуженно забытое многими хозяйственное мыло является универсальным помощником для дома и сада. Эксперты рассказали порталу «Доктор Питер», как это простое средство может заменить современные специализированные составы.

Так, Ирина Лялина, и. о. декана факультета естественных наук Госуниверситета просвещения, отмечает, что слабый мыльный раствор является экологичной альтернативой пестицидам. Он создает тонкую пленку на листьях, эффективно уничтожая тлю и клещей. Более того, это средство идеально очищает садовый инвентарь от органики и удобрений. 

Также, благодаря выраженным очищающим свойствам, такое мыло отлично удаляет сложные загрязнения с лап домашних животных, такие как мазут. Однако важно тщательно смывать мыло во избежание раздражения кожи питомца. Еще два варианта применения — борьба с жирными пятнами на одежде и дезинфекция рабочих поверхностей.

Также хозмыло можно применять и в медицинских целях, отмечает врач-невролог Дарья Егорова. Благодаря своим антибактериальным свойствам оно превосходит обычное туалетное мыло и может быть использовано для обработки небольших царапин и порезов. 

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
12:06 25.05.2026
12:06 25.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
08:27 25.05.2026
08:27 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
13:41 26.05.2026
13:41 26.05.2026

