В минувшую субботу Выборг принял масштабный полумарафон, который собрал более тысячи участников разных возрастов.
Спортивное событие стартовало у стен стадиона «Авангард». Для участников было подготовлено несколько маршрутов разной сложности, чтобы каждый участник мог выбрать подходящий для себя формат. Опытные бегуны соревновались на дистанциях 21 км и 10 км, а для любителей активного образа жизни предусмотрен комфортный оздоровительный забег на 3,5 км.
Маршруты проходят мимо Выборгского замка, бастиона Панцерлакс, Ратуши и Часовой башни. Сложности дистанции добавляет разнообразный рельеф. Участникам приходится справляться с крутыми подъемами и спусками, а также чередовать гладкий асфальт с исторической брусчаткой.