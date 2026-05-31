В Петербурге спасли упавшего в Неву с набережной прохожего

В Петербурге спасли упавшего в Неву с набережной прохожего

В этот момент рядом оказались сотрудники Росгвардии, которые и спасли молодого человека.

В Петербурге сотрудники Росгвардии помогли молодому человеку, упавшему в Неву в результате потери сознания. 

Как выяснил 78.ru, опасный инцидент произошел минувшим вечером, 30 мая. Парень прогуливался с девушкой по набережной и внезапно потерял сознание, свалившись в реку. На помощь утопающему прибыли сотрудники Росгвардии, услышавшие крики о помощи. Один из них сразу бросился в воду и смог вытащить пострадавшего, а затем оказать первую медицинскую помощь.

Молодого человека госпитализировали в больницу. 

Новости Социум

Как хозмыло может выручить на даче и не только: 6 неожиданных применений

Эксперт рассказала, когда хозяйственное мыло гораздо эффективнее дорогой химии.

Незаслуженно забытое многими хозяйственное мыло является универсальным помощником для дома и сада. Эксперты рассказали порталу «Доктор Питер», как это простое средство может заменить современные специализированные составы.

Так, Ирина Лялина, и. о. декана факультета естественных наук Госуниверситета просвещения, отмечает, что слабый мыльный раствор является экологичной альтернативой пестицидам. Он создает тонкую пленку на листьях, эффективно уничтожая тлю и клещей. Более того, это средство идеально очищает садовый инвентарь от органики и удобрений. 

Также, благодаря выраженным очищающим свойствам, такое мыло отлично удаляет сложные загрязнения с лап домашних животных, такие как мазут. Однако важно тщательно смывать мыло во избежание раздражения кожи питомца. Еще два варианта применения — борьба с жирными пятнами на одежде и дезинфекция рабочих поверхностей.

Также хозмыло можно применять и в медицинских целях, отмечает врач-невролог Дарья Егорова. Благодаря своим антибактериальным свойствам оно превосходит обычное туалетное мыло и может быть использовано для обработки небольших царапин и порезов. 

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
