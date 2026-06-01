Стали известны результаты международной велогонки «Золото Ладоги»

Стали известны результаты международной велогонки «Золото Ладоги»

Велогонщик команды «Мангазея – Московский спорт» Артемий Хомяков стал победителем генеральной классификации четвертой многодневной гонки «Золото Ладоги», которая традиционно открыла спортивную программу ПМЭФ.

Фото: Фонд Росконгресс

В Санкт-Петербурге на Крестовском острове завершилась генеральная классификация четвертой международной многодневной велогонки «Золото Ладоги.» Северная столица приняла заключительный (седьмой) этап многодневки, протяженность которого составила 80 километров. 

Победу одержал Антон Попов из сборной России, второе место занял Савва Новиков из «Мангазеи – Московский спорт», а третьим финишировал Егор Костыря из «Олимпийских резервов».

«Конкуренция на этой гонке высокая, здесь любая тактическая ошибка на трассе приводит к тому, что выиграть этап не получается. У сборной России было много вторых и третьих мест, что только подогрело жажду победы. Мы собрали сюда экспериментальный состав и провели большую работу, чтобы выявить ошибки и сделать выводы, чтобы поехать на международные соревнования уже в скатанном составе», – отметил генеральный менеджер сборной России по велоспорту на шоссе Ренат Хамидулин.

Общая дистанция семидневного марафона составила 800 километров, проложенных через территории Ленинградской области, Республики Карелия и Северной столицы, включая сложные гравийные и брусчатые участки. Общий призовой фонд соревнований, организованных Фондом Росконгресс при поддержке Минспорта РФ и Федерации велосипедного спорта России, составил 3 миллиона рублей. 

Новости Происшествия

Спасатели Ленобласти 25 раз выезжали на ЧП за неделю

Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие. 

С 25 мая по 31 мая Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 25 раз для разрешения экстренных ситуаций:

— к аварийно-спасательным работам при ДТП - 1 раз;
— к поисково-спасательным работам в лесах – 6 раз (спасено 2 человека);
— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 2 раза (пострадало 4 человека, погиб 1 человек);
— Мониторинг населенных пунктов – 4 раза.

