Велогонщик команды «Мангазея – Московский спорт» Артемий Хомяков стал победителем генеральной классификации четвертой многодневной гонки «Золото Ладоги», которая традиционно открыла спортивную программу ПМЭФ.
В Санкт-Петербурге на Крестовском острове завершилась генеральная классификация четвертой международной многодневной велогонки «Золото Ладоги.» Северная столица приняла заключительный (седьмой) этап многодневки, протяженность которого составила 80 километров.
Победу одержал Антон Попов из сборной России, второе место занял Савва Новиков из «Мангазеи – Московский спорт», а третьим финишировал Егор Костыря из «Олимпийских резервов».
«Конкуренция на этой гонке высокая, здесь любая тактическая ошибка на трассе приводит к тому, что выиграть этап не получается. У сборной России было много вторых и третьих мест, что только подогрело жажду победы. Мы собрали сюда экспериментальный состав и провели большую работу, чтобы выявить ошибки и сделать выводы, чтобы поехать на международные соревнования уже в скатанном составе», – отметил генеральный менеджер сборной России по велоспорту на шоссе Ренат Хамидулин.
Общая дистанция семидневного марафона составила 800 километров, проложенных через территории Ленинградской области, Республики Карелия и Северной столицы, включая сложные гравийные и брусчатые участки. Общий призовой фонд соревнований, организованных Фондом Росконгресс при поддержке Минспорта РФ и Федерации велосипедного спорта России, составил 3 миллиона рублей.