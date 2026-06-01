Мужчина решил отомстить и выследил чужую машину на парковке, устроив затем пожар.

В Москве задержали местного жителя за умышленный поджог чужого автомобиля. На такой шаг местный житель решился из мести.

Как рассказали в МВД РФ, ранее автомобиль окатил мужчину из лужи и уехал . Однако москвич затаил обиду и выследил иномарку. Спустя некоторое время в экстренные службы поступило сообщение о возгорании той самой, машины.



«Он (задержанный) рассказал, что поджег автомобиль, чтобы отомстить обидчику, который, проезжая мимо, облил его водой из лужи», - указано в сообщении.

Сейчас поджигатель находится под стражей. Против него завели уголовное дело о хулиганстве.