Россиянин поджег окативший его из лужи автомобиль

Россиянин поджег окативший его из лужи автомобиль

Мужчина решил отомстить и выследил чужую машину на парковке, устроив затем пожар.

В Москве задержали местного жителя за умышленный поджог чужого автомобиля. На такой шаг местный житель решился из мести.

Как рассказали в МВД РФ, ранее автомобиль окатил мужчину из лужи и уехал . Однако москвич затаил обиду и выследил иномарку. Спустя некоторое время в экстренные службы поступило сообщение о возгорании той самой, машины.


«Он (задержанный) рассказал, что поджег автомобиль, чтобы отомстить обидчику, который, проезжая мимо, облил его водой из лужи», - указано в сообщении.

Сейчас поджигатель находится под стражей. Против него завели уголовное дело о хулиганстве.

Москва Поджог автомобиля
Дорожные ограничения введут в Ленобласти 2 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», во вторник при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 32 ограничение скорости движения в  направлении на СПб с 08:00 до 19:00, ремонт, замена силового барьерного ограждения;

км 38,46 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт, замена силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 638-641 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,промазка швов и трещин битумной мастикой.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 68 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, ямочный ремонт;

км 60-64-60 ограничение скорости движения в оба направления, обочина с 08:00-17:00, мех.скашивание травы на обочинах и откосах;

км 34-0-34 ограничение скорости движения в оба направления, обочина с 08:00-17:00, мех.скашивание травы на обочинах и откосах;

км 0-49-0 ограничение скорости движения в оба направления, обочина с 08:00-17:00, обработка нежелательной растительности на обочинах гербицидами.     

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы ручным способом;

км 100-114   ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 124-125 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт силового барьерного ограждения;

км 65-101 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 40-48 ограничение скорости движения в оба направления  с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия механизированным способом.

А-181 «Магистральная»:

км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии;

км 8-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 21-45 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.            

Пассажир русским матом посадил самолет в США
12:01 01.06.2026

12:01 01.06.2026

Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
09:49 01.06.2026

09:49 01.06.2026

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
06:41 01.06.2026

06:41 01.06.2026

