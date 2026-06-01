Более четырех тысяч жителей Ленинградской области попали в реестр должников по алиментам, из которых 900 оказались женщинами. Об этом ЛенТВ24 рассказали в региональном управлении ФССП.

В реестр попадают лица, уже привлеченные к административной или уголовной ответственности за неисполнение родительских обязательств, а также те, кто объявлен в розыск. В открытом доступе представлена подробная информация о должниках: ФИО, дата и место его рождения, сумма долги, а также сведения о наложенных ограничениях.

Данные удаляются из реестра только после того, как задолженность будет погашена в полном объеме или исполнительное производство официально завершится. Граждане, имеющие задолженность, могут выполнить перевод средств взыскателю на банковский счет, передать наличные под расписку, внести деньги на депозитный счет подразделения ФССП или провести платеж через личный кабинет на портале «Госуслуг».