weather 14.2°
$ 71.55
86.25

Главная / Новости / В Ленобласти накрыли подпольный цех по производству контрафактного алкоголя

Новости Происшествия

В Ленобласти накрыли подпольный цех по производству контрафактного алкоголя

Организовали незаконное производство трое мужчин. Один из них является гражданином иностранного государства. 

Сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали подпольный цех в Ломоносовском районе Ленинградской области, где производили контрафактный алкоголь под видом известных брендов.

Нелегальное предприятие было обнаружено в деревне Пески. Организаторами производства оказались двое местных жителей 40 и 50 лет и их 43-летний сообщник из ближнего зарубежья. В ходе обысков правоохранители изъяли 10 тонн спирта и более 20 тысяч литров готового алкоголя, который реализовывался с поддельными этикетками без соответствующих акцизных марок.

В качестве склада использовался грузовой терминал в поселке Шушары. В прицепе фуры, обнаруженной на Поселковой улице, оперативники нашли еще 26 еврокубов сырья для производства фальсификата. Общий объем изъятого из нелегального оборота сырья достиг 30 тонн, а готовой продукции — свыше 20 тысяч литров.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о производстве алкогольной продукции без  лицензии в особо крупном размере. 

Видео: МВД по СПб и ЛО

Вам будет интересно
Житель Гатчинского округа ударил топором брата по голове из-за ссоры с другими людьми
Нетрезвый 48-летний мужчина несколько раз ударил топором по голове своего брата и повредил дверь супермаркета на улице Строителей в поселке Сиверский...
01.06.2026
138

Теги

контрафактный алкоголь Ломоносовский район ФСБ России
Новости Социум Главное

Александр Дрозденко: Ленобласть увеличит расходы на питание школьников

В 47-м регионе повысят финансирование школьного питания.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о о планах повысить расходы на школьное питание. О таком решении глава региона объявил 1 июня, отвечая на жалобу местного жителя на недостаточный объем финансирования рациона в Андриановском центре образования.

Глава Ленобласти пояснил, что по действующим нормам СанПиН на дневное питание одного ребенка выделяется 119 рублей. Губернатор назвал эти цифры недостаточными, указав на то, что качество и сбалансированность питания являются абсолютным приоритетом для региона.

«Надо повышать однозначно, ведь в школах у нас цифры уже выше, правильно ведь? При этом в школах у нас не трехразовое или четырехразовое питание. По детишкам на питание нам точно не нужно экономить», — заявил губернатор. 

Александр Дрозденко также инициировал создание специальной рабочей группы, в которую войдут представители комитета по образованию, Роспотребнадзора, профильные специалисты и нутрициологи, чтобы оперативно пересмотреть нормативы. Глава региона также добавил, что повышение расходов будет полностью покрыто за счет средств бюджетного финансирования, поэтому размер родительской платы останется неизменным. 

Вам будет интересно
Губернатор Ленобласти назвал предельный срок строительства поликлиники в Янино
Медучреждение в населенном пункте должно появиться не позже 2029 года.  Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что предель...
01.06.2026
92

Фото на миниатюре: magnific

Теги

Школьное питание Александр Дрозденко прямая линия

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году

09:49 01.06.2026

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю

06:41 01.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться