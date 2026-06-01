Организовали незаконное производство трое мужчин. Один из них является гражданином иностранного государства.

Сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали подпольный цех в Ломоносовском районе Ленинградской области, где производили контрафактный алкоголь под видом известных брендов.

Нелегальное предприятие было обнаружено в деревне Пески. Организаторами производства оказались двое местных жителей 40 и 50 лет и их 43-летний сообщник из ближнего зарубежья. В ходе обысков правоохранители изъяли 10 тонн спирта и более 20 тысяч литров готового алкоголя, который реализовывался с поддельными этикетками без соответствующих акцизных марок.

В качестве склада использовался грузовой терминал в поселке Шушары. В прицепе фуры, обнаруженной на Поселковой улице, оперативники нашли еще 26 еврокубов сырья для производства фальсификата. Общий объем изъятого из нелегального оборота сырья достиг 30 тонн, а готовой продукции — свыше 20 тысяч литров.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о производстве алкогольной продукции без лицензии в особо крупном размере.

Видео: МВД по СПб и ЛО