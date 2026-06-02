На днях прошло совещание оргкомитета по подготовке к 100-летию Ленобласти. Как отметил губернатор Александр Дрозденко, план сверстан – и федеральный, и региональный. Запланировано более тысячи мероприятий: стройки, открытие соцобъектов, форумы, выставки, соревнования, молодежные акции, концерты, спектакли.

Как отметил в беседе с ivbg.ru сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов, важно, чтобы такой юбилей был не только событийным, но и еще отразился на инфраструктуре, а значит и на комфорте ленинградцев.

«Вековой юбилей области обязан стать как знаковым событием в измерении региона, так и заметным в масштабах страны. И эта дата, конечно, должна не только быть празднично отмечена, подчеркивая яркие стороны нашего субъекта и достижения его жителей, но и ознаменоваться вводом объектов, оставив наследие, которое будет служить землякам и в предстоящие годы», – сказал Сергей Перминов

Сенатор подчеркнул, что план приуроченных к дате мероприятий масштабен и соответствует ее значимости. Они будут включать и события на федеральных площадках. Работа по их подготовке началась заблаговременно, является продолжительной. Но можно не сомневаться, что региональная управленческая команда сделает все, чтобы в 2027 году торжества в честь области прошли на высочайшем уровне.

«Как указал губернатор, бренд столетия Ленинградской области должен обрести узнаваемость. Полагаю, с широкой линейкой мероприятий, вовлекающих разные круги участников на всей территории субъекта на протяжении года, а также федеральным акцентам, в том числе по линии Совета Федерации, удастся добиться того, чтобы юбилей «прозвучал» и сделал это красиво», – резюмировал Сергей Перминов