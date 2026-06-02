Суперкомпьютер предсказал победителя Чемпионата мира по футболу в 2026 году

Новости Спорт

Суперкомпьютер предсказал победителя Чемпионата мира по футболу в 2026 году

Суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании главным фаворитом чемпионата мира 2026 года по футболу. Как сообщается на сайте проекта, вероятность победы испанской команды оценивается в 16,1%, шансы выйти в финал составляют 25%.

На 2-м месте среди претендентов на титул оказалась сборная Франции. Вероятность ее победы оценивается в 13%. Тройку фаворитов замыкает сборная Англии с шансами на победу 11,2%.

У 28 команд из 48 вероятность выиграть чемпионат мира составляет меньше 1%. На победу сборных Конго, Катара, Кабо-Верде, Гаити и Кюрасао суперкомпьютер дает 0%.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые примут участие 48 команд. Соревнования начнутся 11 июня и завершатся 19 июля.

Новости Социум

На трассе Р-23 в Лужском районе будут поочередно перекрывать все съезды

С 8 по 20 июня на трассе Р-23 в Лужском районе Ленобласти будут проводиться дорожные работы по ликвидации колейности асфальтобетонного покрытия.

На трассе Р-23 в Лужском районе будут поочередно перекрывать все съезды - Дорожные работы пройдут с 8 по 20 июня.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В связи с этим все съезды на транспортной развязке, расположенной на 145 километре федеральной трассы (на пересечении с Комсомольским проспектом), будут поочередно полностью перекрыты. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Для обеспечения безопасности на время работ будут установлены временные знаки, ограждения и организовано дежурное освещение. Сроки производства работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
