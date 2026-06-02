Суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании главным фаворитом чемпионата мира 2026 года по футболу. Как сообщается на сайте проекта, вероятность победы испанской команды оценивается в 16,1%, шансы выйти в финал составляют 25%.

На 2-м месте среди претендентов на титул оказалась сборная Франции. Вероятность ее победы оценивается в 13%. Тройку фаворитов замыкает сборная Англии с шансами на победу 11,2%.

У 28 команд из 48 вероятность выиграть чемпионат мира составляет меньше 1%. На победу сборных Конго, Катара, Кабо-Верде, Гаити и Кюрасао суперкомпьютер дает 0%.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые примут участие 48 команд. Соревнования начнутся 11 июня и завершатся 19 июля.