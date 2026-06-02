С 8 по 20 июня на трассе Р-23 в Лужском районе Ленобласти будут проводиться дорожные работы по ликвидации колейности асфальтобетонного покрытия.

В связи с этим все съезды на транспортной развязке, расположенной на 145 километре федеральной трассы (на пересечении с Комсомольским проспектом), будут поочередно полностью перекрыты. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Для обеспечения безопасности на время работ будут установлены временные знаки, ограждения и организовано дежурное освещение. Сроки производства работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.