Вы когда‑нибудь разглядывали рисунки на купюрах и думали: «А как это выглядит вживую?». Наш герой Александр Пономарёв не просто задумался, а превратил это в увлекательное путешествие по России. От Ржева до Великого Новгорода, от Архангельска до Байкала - он собирает коллекцию фотографий с банкнотами на фоне тех самых достопримечательностей, что на них изображены. В беседе с ivbg Александр рассказал, как родилась такая необычная идея, какие города уже покорены, что удивило больше всего и почему поездка на космодром «Восточный» может обойтись в 15 тысяч рублей ещё до билета на самолёт. Если хотите открыть Россию заново, но не знаете, куда поехать - вам стоит прочитать.

Фото здесь и далее: Александр Пономарёв

Зарождение идеи и начало большого пути

Александр Пономарёв из Смоленска последние несколько лет увлекается необычным хобби: он фотографирует себя на фоне достопримечательностей, изображённых на российских банкнотах. Идея родилась в 2022 году, когда выпустили обновлённую сторублёвую купюру с мемориалом Советскому солдату в Ржеве. Осенью 2023-го, когда банкнота стала массово появляться в обращении, Александр с вместе со своим товарищем решили съездить в город, чтобы увидеть монумент вживую. Так и появился первый снимок.

Новый 2024 год он встретил в Москве, где сфотографировался на фоне Спасской башни Кремля, изображённой на другой стороне той же сторублёвки. По словам Александра, эти поездки вдохновили его посетить все места, запечатлённые на современных российских банкнотах.

Александр на фоне Спасской башни в Москве и Мемориала советскому солдату во Ржеве, изображённых на купюре 100 рублей образца 2022 года

Покорение живых легенд

После посещения первых локаций Александр побывал в нескольких городах. Например, в Великом Новгороде - городе, чьи достопримечательности появились на пятирублёвых банкнотах, которые ЦБ активно вводил в обращение в 2023-2024 годах. На одной стороне изображён памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора, на обратной - вид Новгородского кремля (детинца) с башни Кокуй, с видом на реку Волхов, а также Дворцовую, Спасскую и Княжую башни. Во время поездки молодой человек увидел памятник, символизирующий тысячелетнюю историю российской государственности, прогулялся по территории кремля, посетил музей письменности и посмотрел на берестяные грамоты.

Александр на фоне Новгородского Кремля, Софийского собора и памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде, изображённых на купюре 5 рублей образца 1997 года

На его счету также Красноярск, Архангельск, Ярославль и Саратов. В рамках проекта в мае он посетил Санкт-Петербург, чтобы сфотографироваться на фоне статуи Невы и здания Биржи - символов, изображённых на пятидесятирублёвой купюре.

«Очень здорово вживую увидеть места с денежных знаков, которыми мы пользуемся практически ежедневно. Любое такое приключение не ограничивается «денежной» локацией - приезжая в очередной город, я составляю список интересных мне музеев и достопримечательностей, стараюсь прогуляться по местным паркам, скверам и набережной, купить домой какой‑то сувенир на память (чаще всего съедобный), получаю множество позитивных эмоций и расширяю свой кругозор. Помимо этого, у меня есть ещё одно небольшое увлечение и развлечение в одном флаконе - брать в каждый населённый пункт памятные 25‑рублёвые монеты, которые выпускаются с 2011 года в честь различных спортивных событий, мультфильмов и так далее, и везде расплачиваться ими, наблюдая за реакцией кассиров, кондукторов и официантов на столь редкие для массового обращения денежные знаки».

Александр с купюрой в 50 рублей образца 1997 года на фоне скульптуры Невы и здания Биржи в Санкт-Петербурге

О самом запоминающемся путешествии

Александр рассказал нам о двух своих приключениях. Первое лишь частично было связано с «денежными» местами - речь шла о путешествии на озеро Байкал, которое воплощало одну из его давних мечт. Поездка заняла несколько дней на поезде, а маршрут пролегал через Красноярск. Это, по словам нашего героя, позволило ему «закрыть гештальт, связанный с десятирублёвой банкнотой».

Второе приключение - целенаправленное посещение Архангельска в марте этого года. Главной целью, как отметил Александр, было увидеть достопримечательности, изображённые на лицевой стороне пятисотрублёвой купюры.

«Во‑первых, поезд туда прибыл около шести утра, а состав домой отправлялся через 23 часа, то есть я провёл сутки без сна. Во‑вторых, приехал туда из Волгограда, следовательно, был одет в ветровку и довольно‑таки лёгкую одежду, а ночью в 29‑м регионе столбик термометра опустился до −16 ∘C. Я сидел несколько часов на вокзале и думал: «Если не потеплеет, вызову такси до памятника Петру I, а затем просто вернусь обратно». Слава богу, к десяти утра температура за окном составляла −11 ∘C, и я смог не только сделать фото со статуей основателя Петербурга, но и обойти все прочие запланированные интересные места, часто заходя в магазины и сувенирные лавки, чтобы побыть в тепле. Однако я провёл много времени у памятника Петру, пытаясь сделать хороший кадр, и у меня сильно покраснела кожа, что немного видно на фото, начали стучать зубы и перестали нормально сгибаться пальцы на руках, поэтому добежал до отделения почты, которое было ближе всего к месту моей фотосессии, и долго сидел там, пытаясь отогреться. Кстати, сам город и его жители, вопреки негативным отзывам в интернете, произвели на меня очень приятное впечатление. Параллельно с этим я привёз оттуда местные пряники и морепродукты, поэтому считаю, что цель полностью оправдала средства, и хочу при любой появившейся возможности побывать там снова».

Александр с купюрой в 500 рублей образца 1997 года на фоне памятника Петру I в Архангельске

Как проходит подготовка к каждой поездке и сама реализация?

«В «денежном» плане - нахожу купюру в хорошем состоянии, то есть без перегибов, пятен и надорванных уголков, с той локацией, куда собираюсь поехать, чтобы взять её с собой для фото. Конечно же, заранее смотрю, по какому адресу находится нужное мне место и на каком общественном транспорте можно до него добраться», - поделился интервьюер.

По словам собеседника ivbg, остальные сборы не отличаются от подготовки среднестатистического человека, собирающегося в отпуск: нужно взять с собой немного еды, одежды и так далее, а также заранее определиться, какие музеи и достопримечательности в посещаемом населённом пункте нельзя оставить без внимания.

Александр делает фото на фоне локаций с банкнот на смартфон, что позволяет ему быстро готовиться и не брать с собой профессиональную технику. Фотосессии занимают от пары минут, так быстро он управился в Красноярске, до получаса: «Столько я простоял практически на одном месте на набережной Саратова, пытаясь сделать хороший кадр».

Александр с купюрой в 10 рублей образца 1997 года на фоне Коммунального моста и часовни Параскевы Пятницы в Красноярске

Время поездки зависит от обстоятельств: в Ржеве молодой человек провёл вместе с товарищем меньше суток, а в Великом Новгороде с девушкой - все новогодние праздники. Кроме того, путешественник подчеркнул, что, помимо воплощения идеи, в поездку неизменно входят осмотр местных достопримечательностей и посещение музеев.

Восприятие - реальность

Александр рассказал, что сложно выделить российскую купюру с самым впечатляющим изображением - каждая по‑своему уникальна. При этом он отметил, что среди юбилейных банкнот особенно выделяются 100 рублей 2014 года, посвящённые Олимпийским играм в Сочи, а памятная сторублёвка 2018 года к чемпионату мира по футболу в своё время была признана одной из самых красивых купюр мира.

По словам путешественника, посещение мест, изображённых на купюрах, не разочаровало, но кое-что удивило. Например, памятник Петру I (500 рублей) и часовня Казанской иконы Божией Матери (1000 рублей образца 1997 года) оказались неожиданно небольшими, а Саратовский автомобильный мост (1000 рублей образца 2025 года), напротив, поразил своими габаритами. Стела „Европа - Азия“ в Екатеринбурге (5000 рублей образца 2023 года) на банкноте кажется огромной из‑за фона с многоэтажками и колесом обозрения, но на деле она заметно меньше.

Александр с купюрой в 1000 рублей образца 2025 года на фоне автомобильного моста через Волгу в Саратове

Кроме того, в беседе он особо выделил церковь Иоанна Предтечи в Ярославле (1000 рублей образца 1997 года).

«Мы с девушкой заплатили за вход и возможность посмотреть росписи XVII века. Их, как я знаю, там более полутора тысяч. Но оказались в шоке из‑за того, что внутри не оказалось ни христианской утвари - подсвечников, купели и так далее, ни хотя бы одной иконы в иконостасе. Единственный в России пятнадцатиглавый храм, фотография которого почти три десятилетия лежит во всех карманах наших граждан, выглядел полузаброшенным. Поэтому я с огромной радостью воспринял недавнюю новость о том, что до данного сооружения наконец‑то дошли руки реставраторов», - поделился молодой человек.

Снимки с достопримечательностями Ярославля - церковью Иоанна Предтечи, памятником Ярославу Мудрому и часовней Казанской иконы Божьей Матери, изображенными на 1000-рублевой купюре образца 1997 года

Для себя он выделил простую истину: самые фотогеничные места - те, которые можно снять с того же ракурса, что и на купюрах. К таким можно отнести часовню Параскевы Пятницы (10 рублей), часовню Казанской иконы Божией Матери и Саратовский автомобильный мост, которые упоминали ранее. Александр пояснил, что некоторые изображения на банкнотах стилизованы - например, памятник «Тысячелетие России» на пятирублёвке развёрнут относительно Софийского собора на 180∘.

Как житель Смоленска, Александр предложил дополнить обновлённую сторублёвку 2022 года (посвящённую Москве (лицевая сторона) и знаковым местам Центрального федерального округа (оборотная сторона) элементами Смоленской крепости.

«Я обязательно добавил бы к этим достопримечательностям хотя бы одну башню и часть стены Смоленской крепости, так как мои земляки на протяжении всей истории страны давали отпор врагам в лице поляков, французов, немцев, двигавшимся на столицу. Недаром мой областной центр называют городом-героем, щитом и ключом России. Кстати, немногие помнят, что первые современные пятитысячные банкноты вышли 31 июля 2006 года, и лишь единицы знают, что среди финалистов, из которых выбирали того, кто займёт место на деньгах, помимо Хабаровска, были ещё Владимир, Петропавловск-Камчатский, Таганрог и Смоленск. Сохранился рассекреченный эскиз денежного знака с нашим городом, который можно вживую увидеть в Санкт-Петербургском музее истории денег».

Фото: www.russian-money.ru

Что в дальнейших планах?

Александр изначально серьёзно загорелся своей идеей, поэтому намерен дойти до победного конца.

«На данный момент мне осталось посетить Севастополь - 200 ₽, Соловецкие острова - оборотная сторона 500 ₽, Нижний Новгород - лицевая сторона 1000 ₽ образца 2025 года, Владивосток и космодром Восточный (немногие знают, но туда есть официальные экскурсии) с 2000 ₽ и Хабаровск, Екатеринбург и Челябинск, изображённые на пятитысячных купюрах образца 1997 и 2023 годов. Параллельно Банк России продолжает обновлять бумажные деньги и планирует представить до 2030 года модернизированные 10, 50 и 500 рублей с изображением достопримечательностей Новосибирска, Санкт‑Петербурга и Пятигорска соответственно, так что предстоит ещё много поездок для достижения своей цели».

Путешественник пояснил, что перед поездкой всегда изучает историю достопримечательностей: ему важно понимать, почему они попали на денежные знаки.

При этом, по его словам, хобби можно расширить, включив в список мест для посещения локации с памятных сторублёвых банкнот, такие как стадион «Фишт» в Сочи и замок «Ласточкино гнездо» в Крыму, а также культурные объекты, расположенные на купюрах Республики Беларусь. У Александра уже есть фотография с Гомельским дворцом Румянцевых-Паскевичей с белорусской 20‑рублёвки.

Александр на фоне дворца Румянцевых-Паскевичей в Гомеле (Республика Беларусь), изображённом на 20-рублёвой купюре образца 2016 года

Путешественник рассказал, что его маршруты не ограничиваются «денежными» местами. Он поделился планами увидеть все 10 символов России: «Петергоф, озеро Байкал, Мамаев курган, Кижи, Троице‑Сергиева лавра, Коломенский и Нижегородский кремли, а также Псковский кром уже покорены, остались лишь Нижегородский кремль и мечеть „Сердце Чечни“». Кроме того, Александр мечтает посетить все каменные крепости страны, а иногда просто выбирается в свою область - ведь, как он отметил, «что‑то красивое и необычное порой может находиться всего лишь в паре часов езды от дома».

Сложности с космодромом «Восточный»

В настоящий момент он уже ознакомился со всеми локациями, которые ему ещё предстоит увидеть, и с уверенностью заявил: «Наиболее сложным окажется посещение космодрома „Восточный“».

«Так как это стратегический объект, сначала потребуется найти аккредитованного туроператора, примерно за три недели до посещения подать паспортные данные, информацию о месте работы и контактные данные для получения пропуска. В случае одобрения заявки - заключить договор с турагентством и внести оплату - в районе 15 тысяч рублей, и это без учёта того, что ещё нужно добраться на Дальний Восток», - пояснил Александр.

Наш собеседник добавил, что некоторым читателям только после прочтения сего факта станет не по себе. Однако он твёрдо намерен не сдаваться и не вычёркивать эту точку на карте из своего списка.

Важность начинания

Александр считает, что его «детище» помогает популяризировать внутренний туризм. Много общаясь с разными людьми, обратил внимание, что большинство россиян ошибочно думают, будто в России мало интересных направлений для поездок. Среди популярных маршрутов в основном фигурируют Петербург, Москва, Казань, Карелия, курорты Чёрного моря и озеро Байкал.

Александр со своей девушкой на фоне Большого театра в Москве, изображённого на 100-рублёвой купюре образца 1997 года

Молодой человек старается изменить это мнение. Все свои снимки из поездок он выкладывает в соцсети «ВКонтакте». Иногда публикует подборки с фото из «денежных» мест в сообщества, посвящённые коллекционированию монет и банкнот, туризму или связанные с Россией. Александр поделился, что комментарии к его фотографиям бывают разные. Чаще всего люди поддерживают его хобби.

«Самая необычная обратная связь, которую я хорошо помню, - предложение какой-то женщины поехать вместе с ней и её знакомыми или родственниками на Дальний Восток, с посещением Владивостока и Хабаровска. Было, конечно, очень приятно, однако я вежливо отказался».

Он также рассказал, что иногда видит под своими постами подборки фотографий, сделанных другими путешественниками. Это вдохновляет его и показывает - он не одинок в своём увлечении. Александр надеется, что всё больше людей будут интересоваться внутренним туризмом в России.

«Даже в соседнем городе, в который можно выбраться в выходной день, вполне реально найти что-то интересное, посмотреть красивые места, сходить в местные музеи, узнать что-то новое».