Бомбоубежища в Санкт-Петербурге начали обследовать с 2025 года, чтобы понять, можно ли их ремонтировать и использовать по назначению. Конкурсы на обследование защитных сооружений появились на сайте госзакупок. Победителями стали две компании и индивидуальный предприниматель.

Позже председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрей Голомбиевский сообщил, что на обследование и ремонт защитных сооружений гражданской обороны запрашивают 567 миллионов рублей. По его словам, в Санкт-Петербурге насчитывается более 2000 бомбоубежищ.

На содержание защитных сооружений дополнительно просили 308,5 миллиона рублей. Еще 931,7 миллиона рублей планировали направить на закупку средств индивидуальной защиты.

При этом в ходе работы выяснилось, что проблемы есть даже с некоторыми бомбоубежищами в местах дислокации чиновников. Сейчас городские власти продолжают оценивать состояние защитных сооружений и объем необходимых работ.