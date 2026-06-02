Бомбоубежища в Петербурге не готовы принять даже чиновников

Бомбоубежища в Санкт-Петербурге начали обследовать с 2025 года, чтобы понять, можно ли их ремонтировать и использовать по назначению. Конкурсы на обследование защитных сооружений появились на сайте госзакупок. Победителями стали две компании и индивидуальный предприниматель.

Позже председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрей Голомбиевский сообщил, что на обследование и ремонт защитных сооружений гражданской обороны запрашивают 567 миллионов рублей. По его словам, в Санкт-Петербурге насчитывается более 2000 бомбоубежищ.

На содержание защитных сооружений дополнительно просили 308,5 миллиона рублей. Еще 931,7 миллиона рублей планировали направить на закупку средств индивидуальной защиты.

При этом в ходе работы выяснилось, что проблемы есть даже с некоторыми бомбоубежищами в местах дислокации чиновников. Сейчас городские власти продолжают оценивать состояние защитных сооружений и объем необходимых работ.

Ленобласть вошла в топ-5 регионов России по роботизации производства

ленобласть
Фото: lenobl.ru

Ленинградская область занимает 4-е место в России по внедрению промышленных роботов. Регион усиливает работу с компаниями после указа Владимира Путина о расширении роботизации, подписанного в мае 2024 года. К 2030 году Россия должна войти в топ-25 стран по этому направлению.

О региональном опыте рассказал вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егор Мищеряков.

В качестве успешных примеров он назвал завод «Айкон Тайерс» во Всеволожске, где выпускают шины, и новый склад Wildberries в Тосненском районе, который скоро начнет работу.

На этих площадках роботы берут на себя простые и однообразные задачи. Они помогают перевозить товары по складу, сортировать продукцию, ускорять процессы и снижать нагрузку на сотрудников.

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
