Партия «Единая Россия» определила кандидатов на выборы в Ленобласти

Партия «Единая Россия» определила кандидатов на выборы в Ленобласти

В Доме правительства Ленинградской области подвели итоги предварительного голосования «Единой России», которое проходило с 25 по 31 мая. Жители региона выбирали кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Госдуму и Законодательное собрание региона осенью 2026 года.

В предварительном голосовании приняли участие более 123 тысяч жителей региона. На участие в отборе в Госдуму заявились 50 человек, среди них пять участников СВО. В отборе на выборы в областной парламент участвовали 398 кандидатов, включая 27 ветеранов спецоперации..

По итогам голосования кандидатом в Госдуму по общефедеральному списку от Ленинградской области стала Ольга Занко. В одномандатных округах победили Светлана Журова, Сергей Яхнюк и Сергей Петров.

Президиум регионального политсовета Ленинградского областного отделения «Единой России» также определил кандидатуры, которые возглавят партийный список на выборах в Заксобрание региона в сентябре 2026 года.

Лидерами списка стали Александр Дрозденко, Дмитрий Василенко, Вадим Густов, Валерий Енин и Марина Гнатюк.

Кроме того, партия утвердила кандидатов, которые будут представлять ее на выборах в областной парламент. Среди них председатель Заксобрания Сергей Бебенин, руководитель регионального исполкома партии Дмитрий Рытов, вице-губернатор Владимир Цой, участник СВО Сергей Мачинский и глава Тосненского района Александр Канцерев.

В России на 20% увеличилось число психических расстройств

Заболеваемость психическими расстройствами в России выросла на 20% за последние пять лет. Опасность кроется не столько в диагнозе, сколько в поведенческих триггерах, которые превращают тревогу в хроническую патологию. Об этом ivbg.ru рассказала руководитель Института психотерапии, руководитель, главный научный сотрудник отделения пограничных психических расстройств и психотерапии, д. м. н., профессор Татьяна Караваева.

«Вредные привычки – от табака и алкоголя до сидячего образа жизни – становятся активным механизмом развития заболеваний», – подчеркнула Татьяна Караваева

Рост числа психических заболеваний в России совпадают с мировыми трендами. Согласно выводам, опубликованным в майском номере журнала Lancet, в 2023 году почти 1,2 млрд человек во всем мире страдали психическими расстройствами, что в два раза превышает цифры 1990 года. Исследователи обнаружили увеличение показателей по 12 типам расстройств, включая рост тревожности на 158% и увеличение депрессии на 131%. Цепочку поведенческих нарушений чаще всего запускает стресс.

«Когда тревога и депрессия достигают клинического уровня, человек начинает выбирать неадаптивные способы совладания со стрессом – алкоголь, курение, переедание. Исследования показывают, что мужчины с выраженными симптомами тревоги и депрессии потребляют больше насыщенных жиров и меньше фруктов, а чувство одиночества негативно коррелирует со здоровыми пищевыми привычками и потреблением овощей», – отметила профессор Караваева

Факторы риска тревожных расстройств включают личностные особенности, психологические и социальные детерминанты, генетические и физиологические механизмы.

«Если человек однажды не справился со стрессом, последующие ситуации воспринимаются как заведомо неразрешимые. Так формируется устойчивая дезадаптивная модель реагирования», – добавила Татьяна Караваева.

Особое место в этой модели занимают алкогольная и никотиновая зависимости. Распространен миф о том, что курение обладает эффектом снижения тревожности,

«Однако данные метаанализа показывают, что курение повышает риск развития депрессии, снижая вероятность успешного отказа от никотина. В одном из исследований распространенность депрессии среди лиц с неудачной попыткой отказа от курения достигала 18%. Это только усиливает чувство «несостоятельности», повышает тревогу и формирует негативную установку на невозможность дальнейших изменений», – пояснила Татьяна Караваева.

Именно поэтому стандартный совет «бросить резко» при клинически выраженной тревоге может обернуться рецидивом обоих состояний.

«Приоритетная стратегия – сначала стабилизировать психику, и лишь затем переходить к полному отказу от курения. А для тех, кто в данный момент не способен разорвать эту связь, в качестве промежуточной меры на период лечения рассматривается модификация рисков – переход на продукты, исключающие процесс горения табака. Данные исследований аэрозоля систем нагревания табака показывают значимо более низкий уровень токсических компонентов по сравнению с сигаретным дымом», – подчеркнула профессор Караваева.

При этом ограничительные меры должны касаться исключительно несертифицированной продукции, а любые никотинсодержащие продукты – быть абсолютно недоступными для молодежи.

Пассажир русским матом посадил самолет в США

Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
