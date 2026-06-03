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Новости Происшествия

ВАЗ-2107 и мотоцикл столкнулись в Подпорожском районе. Пострадали двое

Легковой автомобиль ВАЗ-2107 и мотоцикл «Мотолант» столкнулись лоб в лоб на Советской улице в селе Винницы Подпорожского района вечером 2 июня.

Как сообщили 3 июня в ГКУ «Леноблпожспас», в результате ДТП пострадали два человека. На месте аварии работал личный состав 141-й пожарной части Подпорожского отряда Леноблпожспас.

Обстоятельства столкновения устанавливаются.

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11.05.2026
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Теги

Подпорожский район Ленинградская область ДТП
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В Петербурге стартовал первый день ПМЭФ-2026

В Петербурге официально стартовал первый день Петербургского международного экономического форума.

В Петербурге стартовал первый день ПМЭФ-2026 - ПМЭФ-2026 пройдет в Северной столице с 3 по 6 июня в 29-й раз. Главной темой станет «Прагматичный ди
Фото: Online47

На площадке «Экспофорума» собрались представители федеральных и региональных органов власти, руководители крупнейших компаний, инвесторы и эксперты. Свое участие подтвердили представители 130 стран. Основная тема – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему», а центральным событием станет пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина.

Компании традиционно представили свои стенды. Главным символом экспозиции Ленинградской области стал Маяк, который выступает ориентиром для всех, кто выбирает 47 регион для реализации амбициозных проектов. Пространство стенда разделено на две смысловые зоны «Живи» и «Работай».

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02.06.2026
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Напомним, что ПМЭФ-2026 пройдет в Северной столице с 3 по 6 июня в 29-й раз. 

Теги

Ленобласть инвестиции Петербург пмэф

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