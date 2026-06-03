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Новости Социум

В России предложили компенсировать пенсионерам расходы на покупку лекарств

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы предложение о компенсации расходов на лекарства для пенсионеров с доходом ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума.

Председатель партии Сергей Миронов сообщил, что такая помощь должна предоставляться пенсионерам, у которых доход ниже указанного порога, что охватывает подавляющее большинство граждан преклонного возраста.

По данным Соцфонда, в России на 1 апреля 2026 года проживает более 40,4 млн пенсионеров. При этом 90% людей старше 60 лет имеют минимум одно хроническое заболевание, и многим не хватает денег на покупку лекарств, поскольку большая часть пенсий уходит на оплату ЖКХ и постоянно дорожающие продукты, отметил Миронов.

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Для решения проблемы партия предложила внести поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан» и решить вопрос с компенсацией за счет госбюджета.

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госдума лекарства пенсионеры Миронов
Новости Экономика

Петербург занял седьмое место в списке регионов России по уровню доходов семей

Исследование подготовило РИА «Новости». Рейтинг основан на данных о медианных зарплатах и прожиточных минимумах. Как сообщает «Петроград», эксперты оценивали, сколько денег может остаться у семьи после минимальных расходов.

В среднестатистической петербургской семье с двумя детьми и двумя работающими родителями потенциальный свободный остаток составляет 70,2 тысячи рублей в месяц Это заметно выше среднего показателя по России. В целом по стране у аналогичной семьи после минимальных расходов остается 51,5 тысячи рублей, то есть на 19 тысяч рублей меньше.

Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где у семьи с двумя детьми после минимальных расходов может оставаться 141,4 тысячи рублей. Далее идут Ханты-Мансийский автономный округ со 102,6 тысячи рублей, Магаданская область с 94,9 тысячи рублей и Москва с 84,6 тысячи рублей.

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