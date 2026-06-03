Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы предложение о компенсации расходов на лекарства для пенсионеров с доходом ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума.

Председатель партии Сергей Миронов сообщил, что такая помощь должна предоставляться пенсионерам, у которых доход ниже указанного порога, что охватывает подавляющее большинство граждан преклонного возраста.

По данным Соцфонда, в России на 1 апреля 2026 года проживает более 40,4 млн пенсионеров. При этом 90% людей старше 60 лет имеют минимум одно хроническое заболевание, и многим не хватает денег на покупку лекарств, поскольку большая часть пенсий уходит на оплату ЖКХ и постоянно дорожающие продукты, отметил Миронов.

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Для решения проблемы партия предложила внести поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан» и решить вопрос с компенсацией за счет госбюджета.