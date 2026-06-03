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Новости Социум

ИКИ РАН: на Солнце произошла мощнейшая за полтора месяца вспышка

На Солнце зафиксирована вспышка уровня M9.3 — самая сильная за последние 1,5 месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Вспышка произошла в 04:36 по московскому времени. До порога X класса не хватило около 7%, но ситуация на Солнце остается под наблюдением ученых. Предыдущие подобные вспышки уровня X были зафиксированы 24 апреля 2026 года. 

Следующая вспышка ожидается около полудня, но на данный момент вероятность взрыва класса X оценивается в 3%.

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Вспышка произошла в центре Солнца, и плазменные облака могут направиться к Земле. Однако объективные средства контроля пока не подтверждают выброс плазмы, и вспышка считается безобидной.

Теги

Вспышка на Солнце ИКИ РАН земля
Новости Социум Главное

Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти до вечера 4 июня

В регионе пройдут дожди с грозой. Также ожидается туман.

Гидрометцентр России ввел предупреждение о непогоде в Ленинградской области до вечера четверга. В этот период в регионе пройдут дожди с грозой, также местами ожидается туман.

«Туман. Период предупреждения с 00 ч. 04 июня до 08 ч. 04 июня. Местами туман», — указано в сообщении.

Экстренное предупреждение по грозе будет действовать с 12 до 20 часов 4 июня.

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Фото на миниатюре: magnific

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штормовое предупреждение Гидрометцентр России

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