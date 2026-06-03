На Солнце зафиксирована вспышка уровня M9.3 — самая сильная за последние 1,5 месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Вспышка произошла в 04:36 по московскому времени. До порога X класса не хватило около 7%, но ситуация на Солнце остается под наблюдением ученых. Предыдущие подобные вспышки уровня X были зафиксированы 24 апреля 2026 года.

Следующая вспышка ожидается около полудня, но на данный момент вероятность взрыва класса X оценивается в 3%.

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Вспышка произошла в центре Солнца, и плазменные облака могут направиться к Земле. Однако объективные средства контроля пока не подтверждают выброс плазмы, и вспышка считается безобидной.