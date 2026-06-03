На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и финансовый директор АО «Агрофирма «Выборжец»» Елена Бочарникова подписали соглашение о модернизации тепличного комплекса во Всеволожском районе.

Глава региона назвал «Выборжец» стратегическим партнёром.

«Ленинградская область — северный регион, зона рискованного земледелия, но по зелёным салатам мы обеспечиваем 90 процентов рынка Петербурга. Предприятие уникальное. Считаю, что сегодня все, кто подписывает соглашения, — герои бизнеса, герои труда, герои своего времени. Вести бизнес сейчас сложно, а принимать решение инвестировать — это очень смелый шаг. Площадь вырастет почти на 2 гектара — для закрытого грунта это серьёзно. Почти на 1 300 тонн увеличится выпуск салатов и зелени, инвестиции — почти 500 миллионов рублей. В добрый путь! Обязательно буду к вам заезжать», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Модернизация затронет тепличный комплекс в промышленной зоне Нижней Колтушского городского поселения. Площадь выращивания увеличится на 1,88 гектара. Мощность производства достигнет 1 260 тонн салатов и зеленных культур в год. Объём инвестиций составит 455 миллионов рублей. Выход на проектную мощность запланирован на 2027 год. Будет создано 60 новых рабочих мест, а ежегодные отчисления в бюджеты всех уровней достигнут 80 миллионов рублей.

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