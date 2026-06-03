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Петербург занял седьмое место в списке регионов России по уровню доходов семей

Исследование подготовило РИА «Новости». Рейтинг основан на данных о медианных зарплатах и прожиточных минимумах. Как сообщает «Петроград», эксперты оценивали, сколько денег может остаться у семьи после минимальных расходов.

В среднестатистической петербургской семье с двумя детьми и двумя работающими родителями потенциальный свободный остаток составляет 70,2 тысячи рублей в месяц Это заметно выше среднего показателя по России. В целом по стране у аналогичной семьи после минимальных расходов остается 51,5 тысячи рублей, то есть на 19 тысяч рублей меньше.

Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где у семьи с двумя детьми после минимальных расходов может оставаться 141,4 тысячи рублей. Далее идут Ханты-Мансийский автономный округ со 102,6 тысячи рублей, Магаданская область с 94,9 тысячи рублей и Москва с 84,6 тысячи рублей.

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«Туман. Период предупреждения с 00 ч. 04 июня до 08 ч. 04 июня. Местами туман», — указано в сообщении.

Экстренное предупреждение по грозе будет действовать с 12 до 20 часов 4 июня.

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