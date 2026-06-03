Ранее в ходе проверки Эконадзор выявил нарушения природоохранного законодательства.
В Ропшинском сельском поселении Ломоносовского района ликвидировали незаконную свалку строительных отходов. Об этом 3 июня сообщили в региональном Госэконадзоре.
Свалку инспекторы ведомства ранее обнаружили у СНТ «Радуга». На земельном участке инспекторы обнаружили бой бетона, части железной арматуры, а также грунт от разборки зданий.
«Работы по ликвидации свалки успешно завершены, а муниципальный контракт на уборку несанкционированных свалок исполнен. Нарушение, зафиксированное инспекторами, устранено. Комитет продолжает мониторинг ситуации в сфере обращения с отходами на территории региона», — рассказали в Госэконадзоре.