weather 17.1°
$ 73.34
85.12

Главная / Новости / В Ропшинском убрали незаконную свалку строительных отходов

Новости Социум

В Ропшинском убрали незаконную свалку строительных отходов

Ранее в ходе проверки Эконадзор выявил нарушения природоохранного законодательства. 

В Ропшинском убрали незаконную свалку строительных отходов - Ранее в ходе проверки Эконадзор выявил нарушения природоохранного законодательства.
Фото: Эконадзор Ленобласти

В Ропшинском сельском поселении Ломоносовского района ликвидировали незаконную свалку строительных отходов. Об этом 3 июня сообщили в региональном Госэконадзоре.

Свалку инспекторы ведомства ранее обнаружили у СНТ «Радуга». На земельном участке инспекторы обнаружили бой бетона, части железной арматуры, а также грунт от разборки зданий.

«Работы по ликвидации свалки успешно завершены, а муниципальный контракт на уборку несанкционированных свалок исполнен. Нарушение, зафиксированное инспекторами, устранено. Комитет продолжает мониторинг ситуации в сфере обращения с отходами на территории региона», — рассказали в Госэконадзоре.

Вам будет интересно
В Кингисеппе ликвидировали незаконную свалку после вмешательства Эконадзора
Ранее в городе обнаружили несанкционированную свалку отходов. После жалобы местного жителя ситуацию взяли под контроль. Фото: Эконадзор Ленобласти В К...
27.05.2026
319

Теги

эконадзор Ропшинское поселение
Новости Социум

В Ленинградской области подписали контракты на ремонт объектов теплоснабжения

В регионе полностью завершено заключение контрактов на ремонт объектов теплоснабжения и котельных.

Председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов 2 июня сообщил о заключении контрактов на подготовку инфраструктуры теплоснабжения  к зимнему периоду.

Ежегодно в регионе необходимо ремонтировать около 4% всех теплосетей региона, что позволяет снижать уровень их износа. Реализация этих мер ведется в муниципальных образованиях на условиях софинансирования.

«По электросетевому хозяйству в регионе процент износа также постепенно уменьшается, в том числе благодаря привлечению федеральных средств на ремонт и замену сетей. Количество аварий на электросетях за прошедший год сократилось на 15%. В планах сетевых компаний на 2026 год - ремонт ВЛ 35 кВ и выше общей протяженностью около 300 км», - добавил Сергей Морозов в ходе пресс-конференции «Интерфакс».

Вам будет интересно
Ленинградская область подпишет на ПМЭФ более 20 соглашений на 300 млрд рублей
Ленинградская область подпишет более 20 соглашений в рамках Петербургского международного форума. Общий объем инвестиций - не менее 300 млрд рублей, с...
03.06.2026
127

Теги

теплоснабжение

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году

09:49 01.06.2026

В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА
В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА

08:39 03.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться