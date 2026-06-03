Специалисты медучреждения начали проводить малоинвазивные операции по удалению камней из почек с помощью лазерного оборудования.

Врачи Выборгской больницы освоили новую методику лечения мочекаменной болезни. Ранее использование лазера ограничивалось мочеточником и мочевым пузырем, но теперь специалисты могут удалять конкременты из труднодоступных зон почки — чашечек и лоханки.

Первым пациентом, прошедшим лечение по новой технологии, стал 37-летний мужчина с камнем в правой почке. Операция была выполнена малоинвазивным способом. Хирург ввел лазерный светодиод через естественные мочевые пути, что позволило избежать хирургических разрезов. Процедура проводилась под спинальной анестезией. Главное преимущество метода заключается в избирательном воздействии лазера, который превращает камни в пыль, не повреждая при этом окружающие ткани.

Как рассказали в Комитете по здравоохранению Ленинградской области, послеоперационный период у пациента прошел успешно. Пациент был выписан уже на четвертые сутки