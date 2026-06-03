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Новости Социум

В Выборгской больнице внедрили новый метод лечения мочекаменной болезни

Специалисты медучреждения начали проводить малоинвазивные операции по удалению камней из почек с помощью лазерного оборудования.

В Выборгской больнице внедрили новый метод лечения мочекаменной болезни - Специалисты медучреждения начали проводить малоинвазивные операции по удалению камней из почек с пом
Фото: Комитет по здравоохранению Ленинградской области

Врачи Выборгской больницы освоили новую методику лечения мочекаменной болезни. Ранее использование лазера ограничивалось мочеточником и мочевым пузырем, но теперь специалисты могут удалять конкременты из труднодоступных зон почки — чашечек и лоханки.

Первым пациентом, прошедшим лечение по новой технологии, стал 37-летний мужчина с камнем в правой почке. Операция была выполнена малоинвазивным способом. Хирург ввел лазерный светодиод через естественные мочевые пути, что позволило избежать хирургических разрезов. Процедура проводилась под спинальной анестезией. Главное преимущество метода заключается в избирательном воздействии лазера, который превращает камни в пыль, не повреждая при этом окружающие ткани.

Как рассказали в Комитете по здравоохранению Ленинградской области, послеоперационный период у пациента прошел успешно. Пациент был выписан уже на четвертые сутки

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Выборгская больница Лечение болезней
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Согласно данным опроса, 89% участников уверены, что стоимость презента не определяет его ценность. Для 48% опрошенных ключевым фактором остается внимание, в то время как цена и внешний вид важны лишь для 3%. Наиболее значимыми россияне считают персональные подарки (43%), совместное времяпрепровождение (23%) и вещи, сделанные своими руками (16%).

Более половины опрошенных (54%) регулярно радуют близких небольшими подарками без особого повода. Еще 55% пользователей воспринимают виртуальные подарки и открытки в социальных сетях как приятный знак внимания, а еще 40% считают их либо достойной альтернативой при отсутствии личной встречи, либо отличным дополнением к основному подарку.

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