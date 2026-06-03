На стенде Ленинградской области на ПМЭФ губернатор Александр Дрозденко и директор трикотажной фабрики «Элком» из Соснового Бора Елена Шкиль подписали соглашение. Документ позволит внедрить электронные сертификаты и повысить доступность социальной поддержки через расширение точек продаж товаров для малышей.

Губернатор отметил, что доверие между регионом и фабрикой уже выстроено.

«Я уже награждал трикотажную фабрику за большой вклад в социально-экономическое развитие региона, а совсем недавно компания была признана победителем областного конкурса «Бизнес, развивающий регион» в номинации «Импортозамещение». Впереди – внедрение электронных сертификатов для будущих мам, с помощью которых можно будет оплатить покупку товаров для малышей. Ассортимент впечатляет: есть всё для самых маленьких и качественная одежда для мам», — подчеркнул Александр Дрозденко.

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Отметим, что в Ленобласти действует множество льгот для многодетных семей. Так, например, родителям тройняшек полагается сертификат, который можно потратить на покупку новой квартиры, строительство дома или погасить взятые ранее на эти цели кредиты. В ЗАГСе Ленинградской области рассказали, как оформить статус многодетной семьи , как получить электронное удостоверение и какие льготы действуют в регионе для этой категории. Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет и запущен сервис «социальный калькулятор» на сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти.