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Новости Социум

Трикотажная фабрика из Соснового Бора обеспечит малышей Ленобласти одеждой по электронным сертификатам

На стенде Ленинградской области на ПМЭФ губернатор Александр Дрозденко и директор трикотажной фабрики «Элком» из Соснового Бора Елена Шкиль подписали соглашение. Документ позволит внедрить электронные сертификаты и повысить доступность социальной поддержки через расширение точек продаж товаров для малышей.

Губернатор отметил, что доверие между регионом и фабрикой уже выстроено.

«Я уже награждал трикотажную фабрику за большой вклад в социально-экономическое развитие региона, а совсем недавно компания была признана победителем областного конкурса «Бизнес, развивающий регион» в номинации «Импортозамещение». Впереди – внедрение электронных сертификатов для будущих мам, с помощью которых можно будет оплатить покупку товаров для малышей. Ассортимент впечатляет: есть всё для самых маленьких и качественная одежда для мам», — подчеркнул Александр Дрозденко.

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Отметим, что в Ленобласти действует множество льгот для многодетных семей. Так, например, родителям тройняшек полагается сертификат, который можно потратить на покупку новой квартиры, строительство дома или погасить взятые ранее на эти цели кредиты. В ЗАГСе Ленинградской области рассказали, как оформить статус многодетной семьи , как получить электронное удостоверение и какие льготы действуют в регионе для этой категории. Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет и запущен сервис «социальный калькулятор» на сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти

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Ленобласть элком Александр Дрозденко пмэф ПМЭФ-2026
Новости Социум

Врач назвала 3 неявных симптома проблем с сердцем

Среди них — частое головокружение.

Головокружение, потеря сознания и редкий пульс могут указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявила врач Елена Малышева.

По словам специалисты, эти признаки указывают на патологии в работе водителя ритма сердца. Это участок миокарда, который отвечает за правильное сокращение органа

«Красные флаги, говорящие о том, что у вас есть неблагополучие водителя ритма, и вам нужно ставить кардиостимулятор: головокружение, потеря сознания, редкий пульс», — заявила Малышева.

При появлении указанных симптомов доктор рекомендует не тянуть с походом к врачу.

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