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Поезда из Крыма в Петербург задерживаются на фоне угрозы атаки БПЛА

Из-за угрозы атаки беспилотников, Крымская железная дорога вынуждена приостановить движение пассажирских поездов на нескольких участках.

Поезда из Крыма в Петербург задерживаются на фоне угрозы атаки БПЛА - Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы.
Фото: freepik

Это затронуло множество направлений, включая поезда, связанные с Петербургом. По состоянию на 07.00 поезд №179 из Петербурга в Евпаторию, ушедший с вокзала 2 июня, задерживается на 2 часа. Поезд №078, который 3 июня отправился из Симферополя, задерживается с прибытием в Северную столицу на 4,5 часа, а поезд №008 из Севастополя — на 3 часа.

Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы.

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Теги

поезда Крым Петербург Крымская железная дорога
Новости Для души

В Ленобласти объявили конкурс рисунков и граффити, посвященный Дороге Жизни

Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти и ГБУ «Ленавтодор» объявили о запуске конкурса рисунков и граффити, посвященного Дороге Жизни.

В Ленобласти объявили конкурс рисунков и граффити, посвященный Дороге Жизни - Лучшие работы будут размещены на четырех электрических подстанциях вдоль Дороги Жизни.
Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

Лучшие работы будут размещены на четырех электрических подстанциях вдоль Дороги Жизни. Эти объекты обеспечивают работу наружного освещения на одной из самых знаковых трасс Ленобласти.

Принять участие в конкурсе может каждый. Для этого нужно прислать свои эскизы, рисунки и идеи граффити на электронную почту info@ленавтодор.рф.

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Теги

конкурс рисунков Ленобласть Дорога жизни комитет по доорожному хозяйству

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