Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти и ГБУ «Ленавтодор» объявили о запуске конкурса рисунков и граффити, посвященного Дороге Жизни.

Лучшие работы будут размещены на четырех электрических подстанциях вдоль Дороги Жизни. Эти объекты обеспечивают работу наружного освещения на одной из самых знаковых трасс Ленобласти.

Принять участие в конкурсе может каждый. Для этого нужно прислать свои эскизы, рисунки и идеи граффити на электронную почту info@ленавтодор.рф.