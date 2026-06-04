Из-за угрозы атаки беспилотников, Крымская железная дорога вынуждена приостановить движение пассажирских поездов на нескольких участках.
Это затронуло множество направлений, включая поезда, связанные с Петербургом. По состоянию на 07.00 поезд №179 из Петербурга в Евпаторию, ушедший с вокзала 2 июня, задерживается на 2 часа. Поезд №078, который 3 июня отправился из Симферополя, задерживается с прибытием в Северную столицу на 4,5 часа, а поезд №008 из Севастополя — на 3 часа.
Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы.